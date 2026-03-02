Az Aston Martin felkészülése finoman szólva sem mondható ideálisnak, ugyanis súlyos problémák adódtak a Honda által biztosított erőforrásokkal. Napokkal a 2026-os Forma-1-es szezon rajtja előtt a szurkolók már reménykedtek a jó hírekben, azonban erre ezúttal sem került sor.

Lehetséges, hogy az Aston Martin pár kör után kiáll?

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Tragikus rajt előtt az Aston Martin

Fernando Alonso, Lawrence Stroll személyében egy befektetni kész tulajdonos és a szintén legendás Adrian Newey. Gondolhatnánk, hogy ezekkel a feltételekkel minden adott hozzá, hogy az Aston Martin sikeres legyen a Forma-1-ben, ám a valóság egyre inkább az, hogy a brit istálló még az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon is csak pár kört tud majd teljesíteni. Persze a nyári felkészülés sem sikerült jól, rengeteg probléma adódott a Honda erőforrásaival, és az autót többet láthattuk a garázsban, mint a pályán.

„Rendkívül kemény volt” – kezdte az F1 hivatalos oldalának adott interjút Pedro de la Rosa, az Aston Martin nagykövete. „Világosan meghatároztuk, hogy melyek a legnagyobb prioritások, de ha mélyebben belemegyünk ezekbe a prioritásokba, akkor egy hosszú lista található az apróságokról.”

Jelenleg inkább annak megértésén dolgozunk, hogy mivel rendelkezünk, sem mint annak optimalizálásán.

Mi lesz Ausztráliában?

Egybehangzó sajtóhírek szerint az Aston Martin helyzete odáig fajulhat, hogy el sem indul, vagy csak pár kört teljesít az Ausztrál Nagydíjon. A Honda állítólag nincs felkészülve a megmérettetésre, mivel Bahreinben sok komponens ment tönkre, míg a tartalékalkatrészeket tekintve sem jó a helyzet. A Formula.hu információi szerint az egyetlen motivációt az F1-el kötött szerződés jelentheti Alonsóék számára, de egyesek, mint például Roberto Chinchero tudósító szerint legszívesebben a második nagydíjat is kihagynák.

Mivel ez egy óriási blama lenne a csapat számára, így kihagyásról biztosan nem lesz szó, vagyis az Aston Martin teljesíti a minimális követelményt az időmérő edzésén, majd pár kör megtétele után be is fejezi a vasárnapi versenyt.