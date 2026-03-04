Nem kell már sokat várni, és magyar idő szerint pénteken hajnali 2.00-kor hivatalosan is megkezdődik a Forma-1 2026-os idénye. A szabályváltozások, a Cadillac belépése és a debütáló pilóták mind színesíteni fogják a száguldó cirkuszt, s hiába vagyunk már túl a bahreini teszteken, az erősorrendet még mindig csak megtippelni lehetett az Ausztrál Nagydíj előtt. A topcsapatok nagy része szerényen nyilatkozott, viszont az egyre biztosabbnak tűnik, hogy a Mercedes és a McLaren mellett a Ferrari emelkedik ki a mezőnyből, míg a Max Verstappen fémjelezte Red Bull még nincs ott, ahol megszokhattuk.

Az Ausztrál Nagydíj a 2026-os szezon első állomása

Fotó: TRACEY NEARMY / POOL

Változás az Ausztrál Nagydíj boxutcájában

A 2016-os évad óta ez lesz az első alkalom, hogy tizenegy csapat foglal helyet a rajtrácson, az eredeti tíz istállóhoz a Caddilac csatlakozott, amely a Haas mellett a második amerikai csapat lesz a Forma-1-ben. Belépésüket jól fogadták a szurkolók, azonban Malbourne-ben problémát jelentett egy plusz csapat elszállásolása, így a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) drasztikus lépést tett az Ausztrál Nagydíj hetén.

Mint arról a racingnews365 beszámolt, a szervezők kénytelenek voltak csökkenteni a boxutcában érvényes sebességkorlátozást, mivel a Caddilac miatt zsúfoltabb lett a garázs. Az eredeti 80 km/h-s sebességet így 60-ra csökkentették, és ez a csapatok stratégiai döntéseire is hatással lehet.

FOR THE FIRST TIME IN 2026, IT'S RACE WEEK!! 🤩



This weekend, 22 drivers will take to the track in Australia for the first round of the season 🙌#F1 #AusGP pic.twitter.com/ai83EtH7Ko — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

„Ez mindenképpen kihívást jelent” – mondta Tom Mottram, az Ausztrál Nagydíj rendezvényigazgatója, amikor a zsúfolt boxutcáról kérdezték.

A boxutcánk valószínűleg a kisebbek közé tartozik a jelenlegi versenynaptárban, ezért rengeteget dolgoztunk a Forma-1-vel az év során, mióta tudjuk, hogy csatlakozik a tizenegyedik csapat. Az egyetlen dolog, amin sajnos nem igazán tudunk változtatni, legalábbis idén nem, az a garázskapacitás.

A szakember hozzátette, hogy ez egy átmeneti megoldás, de reményei szerint a jövőben megszűnik a „szorító” érzés a melbourne-i versenypályán.