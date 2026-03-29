Rémisztő baleset szakította félbe a versenyzést a 2026-os Japán Nagydíj futamán, amikor Oliver Bearman, a Haas 20 éves pilótája egy előzési manőver közben kötött ki a falban. A brit éppen Franco Colapintót szerette volna megelőzni a Spoon-kanyarban, és vizsgálták is az argentin gesztusait, ám büntetést végül nem kapott.

Oliver Bearman baleset főszereplője lett

Hordoz magával következményt a rémisztő baleset?

Szuzukában is megmutatkozott, hogy a Forma-1 új technikai előírásai néha veszélyes jeleneteket is tudnak előidézni, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint Bearman balesete. A Haas versenyzője a Spoon-kanyarba Colapintóhoz képest mintegy 50 km/órás sebességkülönbséggel érkezett meg, a kitérőmanőver közben pedig a falban kötött ki. A becsapódásnál 50G-s erőhatást mértek, nem is lehet véletlen, hogy a brit pilóta látványosan sántikált az ütközés után.

Ollie arról számolt be, hogy jól van, és nem szenvedett el törést a korábbi balesete során

− olvasható a Haas X-posztjában.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Várható volt, hogy a balesettel kapcsolatban felmerült az új szabályrendszer veszélyessége is, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) pedig közleményt adott ki a japán futamot követően.

„Az összes érintett fél egybehangzó álláspontja volt, hogy a szezon nyitószakasza után egy strukturált felülvizsgálatra kerül sor, hogy elegendő adatot gyűjthessünk és elemezhessünk. Ennek megfelelően áprilisra több ülést is beterveztünk, hogy értékeljük az új előírások működését, és meghatározzuk, szükség van-e finomításokra” − olvasható a posztban. Hozzátették, hogy minden lehetséges módosítás hosszas elemzést igényel, viszont a pilóták épsége mindig alapvető küldetés.

„Ebben a szakaszban a lehetséges változtatások jellegével kapcsolatos bármilyen találgatás korai lenne. A további fejleményekről kellő időben tájékoztatást adunk” − tették hozzá.

A Forma-1 a közel-keleti konfliktus miatt májusig szünetel, így az FIA számára bőven lesz idő az esetleges módosítások meghozására.