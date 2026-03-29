Komoly baleset miatt csúszott tíz percet a Forma-1-es Japán Nagydíj rajtja, ugyanis a futam felvezetőprogramján, a Porsche Carrera-kupa szuzukai versenyén két autó összeütközött.

A japán Masa Taga Porschéja hatalmasat repült az ijesztő balesetet követően

Hatalmas baleset miatt csúszott a Forma-1-es futam

A japán Masa Taga egy jobbos kanyarban nagy sebességgel neki ütközött ellenfele autójának, ezt követően többször is átpördült, majd a feje tetején állt meg, miután átrepült a pálya szélén lévő gumifalon.

Por esta tremenda piña del piloto Masa Taga en la Porsche Carrera Cup Japan se retrasó 10 minutos la largada de la F1 en Japón. Salió ileso. pic.twitter.com/2psMAb2WbV — Juan Manuel Collazo (@jmcollazo) March 29, 2026

A mentősök azonnal a japán versenyző segítségére siettek, aki csodával határos módon sértetlenül megúszta a karambolt. A pályán viszont jelentős károk keletkeztek, így a mentési munkálatok a vártnál sokkal több időt vettek igénybe, mivel a roncsok eltakarítása mellett a biztonsági rendszerek, valamint a gumifal helyreállítása is elengedhetetlen feltétele volt ahhoz, hogy a mercedeses Andrea Kimi Antonelli győzelmével zárult Forma-1-es Japán Nagydíj elrajtolhasson.

A suzukai baleset alig két héttel azután történt, hogy a Porsche Carrera sorozat sanghaji állomásán egy másik súlyos baleset történt. Akkoriban Francis Tjia autója csapódott nagy erővel a falnak, ami után a 61 éves pilótát kórházba szállították, de könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet.