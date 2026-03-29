Komoly baleset miatt csúszott tíz percet a Forma-1-es Japán Nagydíj rajtja, ugyanis a futam felvezetőprogramján, a Porsche Carrera-kupa szuzukai versenyén két autó összeütközött.
A japán Masa Taga egy jobbos kanyarban nagy sebességgel neki ütközött ellenfele autójának, ezt követően többször is átpördült, majd a feje tetején állt meg, miután átrepült a pálya szélén lévő gumifalon.
A mentősök azonnal a japán versenyző segítségére siettek, aki csodával határos módon sértetlenül megúszta a karambolt. A pályán viszont jelentős károk keletkeztek, így a mentési munkálatok a vártnál sokkal több időt vettek igénybe, mivel a roncsok eltakarítása mellett a biztonsági rendszerek, valamint a gumifal helyreállítása is elengedhetetlen feltétele volt ahhoz, hogy a mercedeses Andrea Kimi Antonelli győzelmével zárult Forma-1-es Japán Nagydíj elrajtolhasson.
A suzukai baleset alig két héttel azután történt, hogy a Porsche Carrera sorozat sanghaji állomásán egy másik súlyos baleset történt. Akkoriban Francis Tjia autója csapódott nagy erővel a falnak, ami után a 61 éves pilótát kórházba szállították, de könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet.
