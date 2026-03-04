Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a General Motors által támogatott Cadillac a 2026-os idénytől 11. istállóként csatlakozik a Forma-1-hez, vagyis az Egyesült Államokat a Haas mellett egy újabb csapat képviseli. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) hosszas egyeztetés után adott zöld utat a projektnek, azóta pedig már a csapat összetételét és céljait is megismerhette a nagyvilág.
Ám a Forma-1 egy könyörtelen világ, több projekt is nagy ígéretekkel érkezett, hogy aztán pár szezon után el is tűnjön a süllyesztőben. Az elmúlt húsz évben négy csapat is jogutód nélkül szűnt meg, de vajon erre a sorsa jut az amerikaiak újabb nagy dobása is?
A Cadillac is a bukás sorsára jut?
Mielőtt rákanyarodnánk a legnagyobb modernkori F1-kudarcokra, fontos megemlítenünk azt a Super Agurit, amely 2006-tól kezdődően több mint két szezont töltött a rajtrácson. A Szuzuki Aguri által alapított és Honda-támogatással elinduló együttes mindössze két pontszerzést tudott felmutatni a „nagyok” között, mielőtt csődeljárás alá került, majd a 2008-as Spanyol Nagydíj után véglegesen megszűnt. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) két szezonnal később, a 2010-es évadra szerette volna ismét megemelni a létszámot, és akadt is jelentkező bőven...
Az akkori csatlakozók közül is a Hispania, vagyis HRT nyújtotta a legszerényebb teljesítményt, ugyanis Campos Meta csapata — néhány apró kivétellel — még a mezőny hátuljához képest is lemaradásban volt. Több tulajdonosnak, csapatvezetőnek és pilótának is beletört a bicskája a spanyol csapatba, újabb vevő hiányában pedig már nem került fel a 2013-as szezon indulói közé sem. Egy valamit mégis köszönhetünk a Hispániának, hiszen Daniel Ricciardo itt mutatkozott be a Forma-1-ben.
Biztató kezdés után földbeállás
Alsóházi riválisaihoz hasonlóan a Lotus is 2010-ben csatlakozott a mezőnyhöz, és a Heikki Kovalainen-Jarno Trulli kettőst is magáénak tudhatta. Az alakulatnál olykor a középmezőnnyel is felvették a versenyt, de aztán a fejlődést felváltotta a pereskedés, hiszen a Renault felvásárlása miatt a Lotus nevet már nem használhatták, így onnantól kezdve Caterhamként gurultak ki a pályára. Sok sikert viszont az új névvel sem értek el, a HRT-hez hasonlóan a Caterham is szépen lassan sereghajtóvá avanzsált.
A 2014-es Orosz Nagydíj után pedig csődbe is ment a csapat, bár nem adta magát könnyen. Még az ominózus orosz futamot követően közösségi gyűjtéssel egyetlen alkalomra visszatértek, sőt a 2015-ös szezonra is beadták a nevezésüket, ám hiába adott külön engedélyt az FIA, többet már nem láthattuk a zöld autót a rajtrácson.
Az említett istállók közül a Marussia erősítette legtovább a száguldó cirkusz világát, bár az orosz istállóról sokkal inkább Jules Bianchi tragikus balesete jut eszünkbe, sem mint az elképesztő eredmények. Első idényükben kizárólag számítógépes technológiával tervezték meg az autót, ami újdonságnak számított, csak ez pontszerzésben nem összpontosult. Később a McLaren karolta fel az istállót, 2014-ben pedig a Monacói Nagydíjon megtörtént az áttörés, Bianchi ugyanis a kilencedik helyen hozta be a Marussiát.
A bravúros teljesítményt azonban beárnyékolta a francia pilóta tragikus kimenetelű balesete, az istálló pedig az elődökhöz hasonlóan szintén csődeljárás alá került. A történet azonban itt nem ért még véget, hiszen egy brit befektetőcsoport felvásárolta a csapatot, s két szezont még Manor néven lehúzhatott az F1-ben. Ráadásul az utolsó esztendőben a teljesítmény is megérkezett, Pascal Wehrlein pontot is szerzett, de hiába, a 2017-es listára már nem kerülhettek fel. Innentől kezdve beszélhetünk tízcsapatos Forma-1-es felállásról, a bővítés csak pletyka terén jöhetett szóba.
A Haas nem csak a honfitárs lehet
A Gene Haas által alapított istálló 2016-tól kezdve tagja a Forma-1 mezőnyének, s mivel a csapatot már akkor támogatta a Ferrari, így hamar a középmezőnyben találta magát. Günther Steiner szemén keresztül a Drive to Survive nevű Netflix-sorozat remekül mutatta be a kezdeti nehézségeket, amit annak is köszönhettek, hogy akkoriban még Amerikát nem igazán érdekelte a száguldó cirkusz.
Első két évében a Haas a konstruktőri nyolcadik helyen zárt, majd 2018-ban 93 pontot gyűjtve az ötödik lett a bajnokságban. Azonban a visszaesést az amerikaiak sem tudták elkerülni, több pilótát is kipróbáltak – köztük Mick Schumachert is –, és Steiner személyében elvesztették az F1 egyik leginkább kedvelt csapatfőnökét. Aztán a 2024-es szezon már sokkal jobban sikerült, bemutatkozott Oliver Bearman is, és sikeresen elmozdultak az utolsó helyről. A brit tehetség jelenleg is a Haas csapatát erősíti, mellette pedig a rutinos Esteban Ocon adja a francia virtust. Bár a dobogóra még nem állhattak fel, de az amerikai terjeszkedés így is kézzel fogható lett, hiszen a 2026-os versenynaptárban már Miami, Austin és Las Vegas is rendez futamot. A három egyesült államokbeli nagydíjon pedig már nemcsak a Haas, hanem egy új istálló is képviselheti a hazaiakat.
Megérkezett a Cadillac
Michael Andretti már korábban is próbálkozott F1-es csapat indításával, de a korábbi versenyző kiszállt a projektből, miután az FIA 2024 januárjában elutasította a csatlakozási kérelmet. Ezt az eseményt tárgyalások sorozata követte, melynek végén kiderült, hogy a General Motors nagyobb szerepet vállal a projektben, míg Andretti némiképp hátrébb lépve, a mezőnyhöz csatlakozó Cadillac igazgatótanácsának tagja lesz.
„Az FIA és a Forma–1 megerősíti, hogy a saját sportszakmai, technikai és kereskedelmi felmérését követően jóváhagyta a General Motors és a TWG Motorsports azon indítványát, hogy a 2026-os évadtól kezdve elindítsa a Cadillac-istállót a Forma-1-ben” – olvasható a bejelentésben.
A csatlakozás azért is lehetett nehéz, mivel az F1 irányítói testülete mellett a mezőny tagjai is ellenezték a bővítést, bár a végső döntésbe nem szólhatnak bele. Mint ismert, tizenegy csapat esetén egyes istállók kevesebb pénzhez juthatnak, mint az elmúlt években.
Rengeteg pénzt fektettek a projektbe
A debütáló istálló mondhatni, megadta a módját már az autó festésének bemutatóján is, hiszen erre az eseményre a 60. Super Bowl utolsó negyedét jelölték meg. A Times Square-en tartott bemutató, a reklámköltségekkel együtt is több millió dollárba került, de Dan Towriss, a Cadillac vezérigazgatója szerint megérte a figyelemfelkeltést.
A fényezés sokkal többet képvisel egy egyszerű festésnél: megmutatja, kik vagyunk és mit hozunk a Forma-1-be. Minden részlet szándékos: merész, modern és összetéveszthetetlenül amerikai, miközben tiszteletben tartja a sportot meghatározó örökséget és precizitást.
De nemcsak az autó bemutatására és a vadonatúj központra költöttek, hanem a veterán pilótapárosukra is. A korábbi sajtóhírekkel ellentétben a Cadillac nem ültetett amerikai pilótát a volán mögé, sokkal inkább a tapasztalatra helyezte a hangsúlyt azzal, hogy Valtteri Bottast és Sergio Pérezt választották. Előbbit a Mercedes engedte el az amerikaiak kedvéért, míg utóbbi szabadügynök volt azóta, hogy a Red Bull kitette őt a 2024-es szezon után. Ketten együtt összesen 527 nagydíjon álltak rajthoz, a kölcsönös bizalmat pedig jól mutatja az állítólagos több éves szerződés.
A leégést már elkerülték?
Aztán a barcelonai bejáratás alkalmával végre valahára pályára gurult a Cadillac, s bár akkor még egy átmeneti festést használtak, az mindenképpen üdítően hatott, hogy láthattuk körözni a tizenegyedik csapat versenyautóját. Az eseményt követően Towriss kijelölte a célokat, végig szem előtt tartva a realitást.
„Barcelona leginkább a bejáratásról szólt és arról, hogy kipróbáljuk a rendszereket, hiszen mindent első alkalommal készítünk. Ez a fejlesztés üteméről fog majd szólni. Arra számítok, hogy Melbourne-ben hátrányban leszünk aerodinamikai szempontból, és ahogy egyre több adatunk lesz, úgy fognak elég gyorsan érkezni a fejlesztések ehhez az autóhoz. Határozottan azt várjuk, hogy felvegyük a versenyt más csapatokkal, aztán meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok” – fogalmazott a vezérigazgató, aki nem szeretne abba a csapdába esni, hogy túl hamar mennének rá az eredményekre. Inkább a tudatos, hosszú távú projektekben hisz.
Towriss vízióját a bahreini tesztsorozat is bizonyította, hiszen a debütáló istálló három riválisánál, az Aston Martinnál, az Alpine-nál és a Mercedesnél is több kört tett meg. Piros zászlós megállítást és technikai problémát ennek ellenére produkáltak ugyan, de Bottas és Pérez több mint 320 alkalommal ment körbe a pályán, ez pedig komoly alapnak tekinthető. A tesztet követően mindkét pilóta, sőt még Graeme Lowdon csapatfőnök is elégedetten értékelt, ami nem is lehet meglepő annak tükrében, hogy a Cadillac a második legkevesebb kört tette meg Barcelonában.
Túl az első felkészülési időszakon
A Cadillac tehát biztató kezdettel várhatta a bahreini tesztsorozatot, amely keretében azt is hozta, amit várhattak tőle a szurkolók. Az amerikaiak az időeredményeket tekintve olykor messze lemaradtak a többiektől és nem ritkán technikai probléma is nehezítette a dolgukat, ám sok értékes adatot gyűjtöttek, ami egy új istálló debütálásakor kulcsfontosságú. Szerencséjükre Bottas és Pérez is türelemmel áll a projekthez, mindketten kiemelték már, hogy remek a hangulat a csapatnál.
„Ez a két hét nagyon produktív volt számunkra itt Bahreinben, és bár akadtak apróbb gondjaink, ahogy az a Forma-1-ben lenni szokott, összességében abszolút elégedettek lehetünk a haladással. Olyan bázissal rendelkezünk, ami ideális alapot ad a melbourne-i nyitányhoz, ráadásul már az is hatalmas eredmény, hogy egyáltalán idáig eljutottunk, amiért végtelenül hálás és büszke vagyok a srácok kőkemény munkájára” – foglalta össze meglátásait a tesztet lezáró Bottas.
- További híreink a témában