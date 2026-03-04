Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a General Motors által támogatott Cadillac a 2026-os idénytől 11. istállóként csatlakozik a Forma-1-hez, vagyis az Egyesült Államokat a Haas mellett egy újabb csapat képviseli. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) hosszas egyeztetés után adott zöld utat a projektnek, azóta pedig már a csapat összetételét és céljait is megismerhette a nagyvilág.

Sergio Pérez a Cadillac volánja mögött

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Ám a Forma-1 egy könyörtelen világ, több projekt is nagy ígéretekkel érkezett, hogy aztán pár szezon után el is tűnjön a süllyesztőben. Az elmúlt húsz évben négy csapat is jogutód nélkül szűnt meg, de vajon erre a sorsa jut az amerikaiak újabb nagy dobása is?

A Cadillac is a bukás sorsára jut?

Mielőtt rákanyarodnánk a legnagyobb modernkori F1-kudarcokra, fontos megemlítenünk azt a Super Agurit, amely 2006-tól kezdődően több mint két szezont töltött a rajtrácson. A Szuzuki Aguri által alapított és Honda-támogatással elinduló együttes mindössze két pontszerzést tudott felmutatni a „nagyok” között, mielőtt csődeljárás alá került, majd a 2008-as Spanyol Nagydíj után véglegesen megszűnt. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) két szezonnal később, a 2010-es évadra szerette volna ismét megemelni a létszámot, és akadt is jelentkező bőven...

Az akkori csatlakozók közül is a Hispania, vagyis HRT nyújtotta a legszerényebb teljesítményt, ugyanis Campos Meta csapata — néhány apró kivétellel — még a mezőny hátuljához képest is lemaradásban volt. Több tulajdonosnak, csapatvezetőnek és pilótának is beletört a bicskája a spanyol csapatba, újabb vevő hiányában pedig már nem került fel a 2013-as szezon indulói közé sem. Egy valamit mégis köszönhetünk a Hispániának, hiszen Daniel Ricciardo itt mutatkozott be a Forma-1-ben.

2011 Marina Bay Street Circuit. Daniel Ricciardo driving his Hispania Racing car at speed during practice. A very tough one GP for any driver. Ricciardo very first #F1 #SingaporeGP (📸Darren Heath) pic.twitter.com/wK39PD5iH3 — F1 Through the Lens 📸 (@F1istory) September 6, 2023

Biztató kezdés után földbeállás

Alsóházi riválisaihoz hasonlóan a Lotus is 2010-ben csatlakozott a mezőnyhöz, és a Heikki Kovalainen-Jarno Trulli kettőst is magáénak tudhatta. Az alakulatnál olykor a középmezőnnyel is felvették a versenyt, de aztán a fejlődést felváltotta a pereskedés, hiszen a Renault felvásárlása miatt a Lotus nevet már nem használhatták, így onnantól kezdve Caterhamként gurultak ki a pályára. Sok sikert viszont az új névvel sem értek el, a HRT-hez hasonlóan a Caterham is szépen lassan sereghajtóvá avanzsált.