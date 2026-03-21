A két Ferrari-versenyző látványos, kerék a kerék elleni küzdelmet vívott, amelyből végül Lewis Hamilton jött ki győztesen Charles Leclerc-cel szemben, megszerezve idei első dobogóját.

Nem is akar igazán nyerni? Charles Leclerc kijelentése kiverte a biztosítékot

Tényleg nem szerencsés Charles Leclerc nyilatkozata?

A csata azonban sok időt vett el tőlük, így Andrea Kimi Antonelli megszerezhette pályafutása első futamgyőzelmét, míg George Russell a második helyre hozta be a Mercedest.

Leclerc már a futam közben is meglepő kijelentést tett a rádióban: „Ez valójában egy elég szórakoztató csata.”

Ez a hozzáállás sokakat, köztük Jolyon Palmert is megdöbbentette.

Soha életemben nem hallottam még élvonalbeli versenyzőt a csapattársával szemben alulmaradni úgy, hogy egy nagydíj kellős közepén azt mondja, ez azért tényleg nagyon élvezetes volt”

– fogalmazott a brit szakértő, aki szerint ez szokatlan mentalitást tükröz - írja a Motorsport.

A leintés után Leclerc kitartott véleménye mellett: „Nem vagyok benne biztos, hogy a csapatnál is hasonlóan vélekednek, én magam viszont piszkosul élveztem a dolgot” – mondta, majd elismerte riválisa fölényét is:

A nap végén Lewis egyszerűen erősebb volt nálunk.”

A monacói hangsúlyozta, hogy bár csalódott az elveszített dobogó miatt, sokat tanult a párharcból: „Nagyon kemény, de rendkívül sportszerű küzdelem volt, amit kifejezetten szerettem.”

Palmer szerint Leclerc reakciója egyszerre árulkodik magabiztosságról és kérdéseket is felvet a győzni akarás intenzitásáról,

miközben Hamilton idei formája azt jelzi, hogy a Ferrarinál komolyabb tempóra lesz szükség a következő Forma-1-es futamokon.