Putyin váratlan ajánlatot tett Trumpnak – erre senki sem számított

A Kínai Nagydíj egyik legnagyobb visszhangot kiváltó jelenete a Ferrari két pilótájának csatájáról szólt. Az egykori Forma-1-es sztár, Jolyon Palmer élesen bírálta Charles Leclerc hozzáállását, miután a monacói pilóta „szórakoztatónak” nevezte a Lewis Hamilton elleni, végül elveszített párharcát.

A két Ferrari-versenyző látványos, kerék a kerék elleni küzdelmet vívott, amelyből végül Lewis Hamilton jött ki győztesen Charles Leclerc-cel szemben, megszerezve idei első dobogóját.

Nem is akar igazán nyerni? Charles Leclerc kijelentése kiverte a biztosítékot
Tényleg nem szerencsés Charles Leclerc nyilatkozata?

A csata azonban sok időt vett el tőlük, így Andrea Kimi Antonelli megszerezhette pályafutása első futamgyőzelmét, míg George Russell a második helyre hozta be a Mercedest.

Leclerc már a futam közben is meglepő kijelentést tett a rádióban: „Ez valójában egy elég szórakoztató csata.” 

Ez a hozzáállás sokakat, köztük Jolyon Palmert is megdöbbentette.

Soha életemben nem hallottam még élvonalbeli versenyzőt a csapattársával szemben alulmaradni úgy, hogy egy nagydíj kellős közepén azt mondja, ez azért tényleg nagyon élvezetes volt”

  – fogalmazott a brit szakértő, aki szerint ez szokatlan mentalitást tükröz - írja a Motorsport. 

A leintés után Leclerc kitartott véleménye mellett: „Nem vagyok benne biztos, hogy a csapatnál is hasonlóan vélekednek, én magam viszont piszkosul élveztem a dolgot” – mondta, majd elismerte riválisa fölényét is: 

A nap végén Lewis egyszerűen erősebb volt nálunk.”

A monacói hangsúlyozta, hogy bár csalódott az elveszített dobogó miatt, sokat tanult a párharcból: „Nagyon kemény, de rendkívül sportszerű küzdelem volt, amit kifejezetten szerettem.”

Palmer szerint Leclerc reakciója egyszerre árulkodik magabiztosságról és kérdéseket is felvet a győzni akarás intenzitásáról,

 miközben Hamilton idei formája azt jelzi, hogy a Ferrarinál komolyabb tempóra lesz szükség a következő Forma-1-es futamokon.

