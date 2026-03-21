A két Ferrari-versenyző látványos, kerék a kerék elleni küzdelmet vívott, amelyből végül Lewis Hamilton jött ki győztesen Charles Leclerc-cel szemben, megszerezve idei első dobogóját.
Tényleg nem szerencsés Charles Leclerc nyilatkozata?
A csata azonban sok időt vett el tőlük, így Andrea Kimi Antonelli megszerezhette pályafutása első futamgyőzelmét, míg George Russell a második helyre hozta be a Mercedest.
Leclerc már a futam közben is meglepő kijelentést tett a rádióban: „Ez valójában egy elég szórakoztató csata.”
Ez a hozzáállás sokakat, köztük Jolyon Palmert is megdöbbentette.
Soha életemben nem hallottam még élvonalbeli versenyzőt a csapattársával szemben alulmaradni úgy, hogy egy nagydíj kellős közepén azt mondja, ez azért tényleg nagyon élvezetes volt”
– fogalmazott a brit szakértő, aki szerint ez szokatlan mentalitást tükröz - írja a Motorsport.
A leintés után Leclerc kitartott véleménye mellett: „Nem vagyok benne biztos, hogy a csapatnál is hasonlóan vélekednek, én magam viszont piszkosul élveztem a dolgot” – mondta, majd elismerte riválisa fölényét is:
A nap végén Lewis egyszerűen erősebb volt nálunk.”
A monacói hangsúlyozta, hogy bár csalódott az elveszített dobogó miatt, sokat tanult a párharcból: „Nagyon kemény, de rendkívül sportszerű küzdelem volt, amit kifejezetten szerettem.”
Palmer szerint Leclerc reakciója egyszerre árulkodik magabiztosságról és kérdéseket is felvet a győzni akarás intenzitásáról,
miközben Hamilton idei formája azt jelzi, hogy a Ferrarinál komolyabb tempóra lesz szükség a következő Forma-1-es futamokon.