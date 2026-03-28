Mint ismert, Andrea Kimi Antonelli győzelmét hozta a Forma-1-es Japán Nagydíj időmérő edzése, a 19 éves olasz pilóta pályafutása második rajtelsőségét jegyezte a királykategóriában. A szombati eseménynek persze vesztesei is volt, ilyen például Max Verstappen, aki a Q2-ben búcsúzott, valamint az első sorról éppen lemaradó Charles Leclerc.

Charles Leclerc előnyös helyről indulhat, de ennél is jobb lehetett volna

Charles Leclerc a csapatrádióban akadt ki

A Ferrari monacói erőssége az utolsó lehetett volna, aki meglepi a Mercedeszeket, s miután az első szektora lila lett, joggal kaphatták fel a fejüket az olasz szurkolók. Leclerc éppen a Spoon-kanyar kijáratához érkezett, amikor megcsúszott alatta az autó, és jelentős időveszteséget szedett össze, ami végül a negyedik helyre lett elég.

Őszintén szólva, nem értem az időmérőt, ez egy ki.aszott vicc. Gyorsabb vagyok a kanyarokban, korábban lépek a gáza. Az istenit, mindent elveszítek az egyenesben

− mondta a Ferrari sztárja, aki a sajtó munkatársainak már nyugodtabb hangnemben nyilatkozott, sőt azt is elárulta, hogy az a hiba még segített is az utolsó körén, a hibát az egyenesekben kell keresni.

„Szerintem ez volt a legjobb kettes és hármas szektor, amit valaha futottam, és nem hiszem, hogy meg tudnám ismételni. Őszintén szólva, még ha a fedélzeti felvételen hibának is tűnik, valójában sokat segített a köridőn“− fogalmazott Leclerc.

Leclerc tehát a második sorból, a negyedik helyről kezdheti meg a vasárnapi Japán Nagydíjat, amelyet magyar idő szerint 7 órától rendeznek Szuzukában.