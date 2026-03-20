Jonathan Wheatley már nem az Audi csapatfőnöke. Az F1-es csapat pénteken jelentette be a hírt, miszerint az 58 éves szakember személyes okokra hivatkozva távozik, ám nem sokkal később már a jövőjéről is pletykáltak.

Jonathan Wheatley 2025 áprilisában csatlakozott az Audi Forma-1-es projektjéhez, hogy az olasz Mattia Binottóval együtt közösen építsék fel a csapatot. Az Audi Revolut F1 Team aztán remekül indította a 2026-os idényt, hiszen Ausztráliában pontot szerzett, ám a Kínai Nagydíjat követően fontos bejelentést tettek.

Távozott az Audi F1-es csapatának csapatfőnöke
Távozott az Audi F1-es csapatának csapatfőnöke
Jonathan Wheatley távozott az Audi F1-es csapatától

Az Audi hivatalos közleményéből kiderült, hogy Wheatley személyes okok miatt hagyta el a csapatot, a helyét pedig Binotto veszi át, aki az eddigi feladatai mellett a csapatfőnökként is tevékenykedik tovább.

„Mattia Binotto és a csapat továbbra is eltökélten halad azon az úton, amelyet kijelöltünk. A fókuszunk változatlan, minden erőforrásunkat arra fordítjuk, hogy egy olyan csapatot építsünk, amely a legmagasabb szinten versenyez, és 2030-ra világbajnoki címekért küzd a Formula–1-ben” − olvasható a közleményben.

A RacingNews365 beszámolója szerint Wheatley, aki hosszú éveket töltött a Red Bullnál, minden bizonnyal az Aston Martinhoz csatlakozik, hogy átvegye Adrian Newey-tól a csapatfőnöki szerepet. A zöld alakulat pocsékul indította a 2026-os szezont, eddig két futam alatt nulla pontot szerzett, és amikor Fernando Alonso vagy éppen Lance Stroll a pályán tudtak lenni, akkor sem vehették fel a versenyt a riválisokkal.

