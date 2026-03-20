Jonathan Wheatley 2025 áprilisában csatlakozott az Audi Forma-1-es projektjéhez, hogy az olasz Mattia Binottóval együtt közösen építsék fel a csapatot. Az Audi Revolut F1 Team aztán remekül indította a 2026-os idényt, hiszen Ausztráliában pontot szerzett, ám a Kínai Nagydíjat követően fontos bejelentést tettek.

Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Jonathan Wheatley távozott az Audi F1-es csapatától

Az Audi hivatalos közleményéből kiderült, hogy Wheatley személyes okok miatt hagyta el a csapatot, a helyét pedig Binotto veszi át, aki az eddigi feladatai mellett a csapatfőnökként is tevékenykedik tovább.

„Mattia Binotto és a csapat továbbra is eltökélten halad azon az úton, amelyet kijelöltünk. A fókuszunk változatlan, minden erőforrásunkat arra fordítjuk, hogy egy olyan csapatot építsünk, amely a legmagasabb szinten versenyez, és 2030-ra világbajnoki címekért küzd a Formula–1-ben” − olvasható a közleményben.

BREAKING: Jonathan Wheatley will depart from his role of Team Principal at Audi F1 team with immediate effect



Mattia Binotto will continue leading the team, taking over as Team Principal#F1 pic.twitter.com/ziqEhn88B6 — Formula 1 (@F1) March 20, 2026

A RacingNews365 beszámolója szerint Wheatley, aki hosszú éveket töltött a Red Bullnál, minden bizonnyal az Aston Martinhoz csatlakozik, hogy átvegye Adrian Newey-tól a csapatfőnöki szerepet. A zöld alakulat pocsékul indította a 2026-os szezont, eddig két futam alatt nulla pontot szerzett, és amikor Fernando Alonso vagy éppen Lance Stroll a pályán tudtak lenni, akkor sem vehették fel a versenyt a riválisokkal.