Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Nem akármilyen bejelentést tett a Haas Forma-1-es csapata. Az amerikai istálló a teljes 2026-os szezonra leszerződött a Godzilla című alkotásért felelős filmstúdióval, és ez az együttműködés vélhetően az F1-es versenyautókon is felfedezhető lesz.

Hivatalos oldalán jelentette be a Forma-1-ben szereplő Haas, hogy áttörést jelentő, egész szezonra szóló együttműködést kötött a Godzilla-filmért felelős stúdióval. Az amerikai F1-es istálló számára történelmi jelentőségű az igazolás, hiszen belépésük óta még egyszer sem működtek együtt szórakoztatóipari céggel.

A Haas F1-es csapata pontot szerzett Ausztráliában és Kínában is
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

F1-es csapathoz igazolt a „Szörnyek Királya”

A keddi közleményből kiderült, hogy az együttműködés már a soron következő, Japán Nagydíjon is megjelenik majd, ugyanis Esteban Ocon és Oliver Bearman is különleges festéssel gurul majd ki a pályára. 

„Ez valóban egy rendkívüli lehetőség arra, hogy új közönségnek mutassuk be a márkánkat, és ez mind a Haas F1 Team, mind a TOHO számára újdonság” – nyilatkozta Komacu Ajao, a Haas csapatvezetője. „Megtiszteltetés egy olyan globális ikont, mint a Godzilla, elhozni ebbe a sportágba, és a franchise számára fontos évben aktiválhatjuk. Azt szeretnénk, hogy rajongótáboraink egyesüljenek és velünk ünnepeljenek, mivel ebben a szezonban sok mindennel fogunk foglalkozni” − tette hozzá.

A Godzilla jól időzítette a beszállását, hiszen a Haas pilótája, Bearman megbízhatóan kezdte a 2026-os idényt: az Ausztrál Nagydíjon a hetedik helyen ért célba, míg Kínában makulátlan vezetéssel az ötödik lett. 

