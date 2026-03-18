Hivatalos oldalán jelentette be a Forma-1-ben szereplő Haas, hogy áttörést jelentő, egész szezonra szóló együttműködést kötött a Godzilla-filmért felelős stúdióval. Az amerikai F1-es istálló számára történelmi jelentőségű az igazolás, hiszen belépésük óta még egyszer sem működtek együtt szórakoztatóipari céggel.

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

F1-es csapathoz igazolt a „Szörnyek Királya”

A keddi közleményből kiderült, hogy az együttműködés már a soron következő, Japán Nagydíjon is megjelenik majd, ugyanis Esteban Ocon és Oliver Bearman is különleges festéssel gurul majd ki a pályára.

„Ez valóban egy rendkívüli lehetőség arra, hogy új közönségnek mutassuk be a márkánkat, és ez mind a Haas F1 Team, mind a TOHO számára újdonság” – nyilatkozta Komacu Ajao, a Haas csapatvezetője. „Megtiszteltetés egy olyan globális ikont, mint a Godzilla, elhozni ebbe a sportágba, és a franchise számára fontos évben aktiválhatjuk. Azt szeretnénk, hogy rajongótáboraink egyesüljenek és velünk ünnepeljenek, mivel ebben a szezonban sok mindennel fogunk foglalkozni” − tette hozzá.

A Godzilla jól időzítette a beszállását, hiszen a Haas pilótája, Bearman megbízhatóan kezdte a 2026-os idényt: az Ausztrál Nagydíjon a hetedik helyen ért célba, míg Kínában makulátlan vezetéssel az ötödik lett.