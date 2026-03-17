Az olasz pilóta 19 évesen aratott győzelmet a Kínai Nagydíjon. Kimi Antonellinek az F1-es Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff szerint viszont még fejlődnie kell, túlzott nyomás nélkül.

Antonelli lehet a legfiatalabb F1-világbajnok?

A fiatal pilóta már szombaton beírta magát a történelemkönyvekbe, hiszen megszerezte a pole pozíciót, amelyet nála fiatalabban senki sem tudott véghez vinni. A vasárnapi futamon pedig megszerezte élete első győzelmét is, így két futam után négy ponttal van lemaradva csapattársa, George Russell mögött. Szakértők szerint nagyon úgy fest, hogy a bajnoki cím sorsa csapaton belüli küzdelemmé alakulhat a Mercedesnél.

– Előre látom, mekkora felhajtás fog kezdődni, különösen Olaszországban. Már látom magam előtt a címlapokat, »Világbajnok, Grande Kimi«, meg minden ilyesmi. Ez tényleg nem jó, mert hibákat szül. Ő csak egy gyerek, túl korai még a bajnoki címre gondolni – ecsetelte Toto Wolff.

Wolff arról is beszélt, hogy olyan remek autójuk van, ami a szezon elején képes győzelmeket aratni, azonban arra számít, hogy éri majd őket támadás.

– Majd meglátjuk, milyen politikai cselszövések látnak napvilágot a következő hetekben és hónapokban – mondta a csapatfőnök. – Jelenleg ez egy olyan autó, ami képes a győzelemre. Mindkét pilótánknak egyenlő esélyei vannak, de túl sokáig nem beszélhetünk a vb-cím megszerzéséről.

A Mercedes csapatánál a házon belüli rivalizálás nem ismeretlen dolog. Tíz évvel korábban Hamilton és akkori csapattársa, Nico Rosberg meglehetősen ellenségesen viselkedett egymással 2014 és 2016 között. A rivalizálás csak akkor ért véget, amikor Rosberg a 2016-os világbajnoki címét követően visszavonult az F1-től. Toto Wolff sok konfliktust kezelt a két pilóta között, ami időnként ütközésekhez és kényszerű feladásokhoz vezetett.

Wolff elmondta, hogy Antonelli és Russell között teljesen más a dinamika, mint Hamilton és Rosberg közt volt.

Szerintem fiatalként Kiminek még érnie kell a fejlődéshez, és van egy fantasztikusan versenyző csapattársa, aki nyolc évvel korábban érkezett, mint ő. A kapcsolat teljesen más. Nico és Lewis a gokártozásból ismerték egymást, a kezdetektől fogva barátok voltak, de mindig volt köztük egy rivalizálás is

– vélekedett Wolff.