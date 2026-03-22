Az F1 2026-ban megosztóbb, mint valaha

Több pilóta már az első futam után kritizálta a szabályokat: a világbajnok Lando Norris és a Haas versenyzője, Esteban Ocon is „mesterségesnek” nevezte az előzéseket. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff így fogalmazott: „A jelenlegi szabályok mellett, ha közel vagy egy másik autóhoz, nagyon nehéz elszakadni tőle. Ez azt eredményezi, hogy kiegyenlítődnek a teljesítmények, ami izgalmassá teszi a versenyt, ha így marad. Ha viszont tiszta levegőben vagy, akkor megmutatkozik az igazi tempó. Mindkettő része egy jó versenynek. A futam végén mutatott tempónk biztató volt, de az elején semmi különbség nem volt a Ferrari és a Mercedes között.”

Egyelőre hatalmas előnyben van a Mercedes

Max Verstappen már a szabályok 2022-es bejelentése óta kritikusan nyilatkozik, és a téli teszteken úgy fogalmazott, hogy az egész „felturbózott Formula E-re” hasonlít.

„Imádok versenyezni, de mindennek van határa” – mondta az Ausztrál Nagydíj után, ahol a 20. helyről a hatodikig jött fel egy különös időmérős baleset után. „Tudom, hogy az FIA és az F1 hajlandó meghallgatni a véleményeket, de remélem, történik majd valami, mert nem csak én mondom ezt – sokan gondolkodnak így. Akár a pilóták, akár a szurkolók, mindenki a sport legjobbját akarja. Nem azért kritizálunk, hogy kritizáljunk. Azért tesszük, mert azt szeretnénk, hogy ez igazi Forma-1 legyen – egyfajta felturbózott Forma-1. Ma viszont ez nem volt az.”

Ezzel szemben Lewis Hamilton kifejezetten élvezte az új versenyzést, és ő volt az egyik legpozitívabb hang a mezőnyben.

„Én személy szerint imádtam. Nagyon élvezetes volt vezetni az autót. Néztem az előttem zajló csatákat, és folyamatos oda-vissza küzdelmet láttam. Egyszerűen fantasztikus volt. Ha húsz autó lett volna előtted, lehet másképp látod, de az én helyzetemből ez nagyszerű volt.”

A látvány azonban nem minden. A szezon eddigi két futama után egyértelművé vált, hogy az új rendszer nemcsak több előzést hozott, hanem jelentős instabilitást is. Sanghajban több csapat komoly technikai problémákkal küzdött, az előző szezonban világbajnok csapat, a McLaren például el sem tudott indulni a futamon, míg Max Verstappen versenye idő előtt véget ért. Az energiamenedzsment és az új rendszerek kezelése sokaknál még mindig nem állt össze, ami kiszámíthatatlan versenyeket eredményez.