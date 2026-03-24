A Williams elismerte, hogy jelenleg nem versenyképesek, de a Közel-Keleten kialakult helyzet miatt felszabadult egy hónap most mentőövet dobhat nekik. Az F1-es istáló csapatfőnöke, James Vowles elárulta, hol rontották el a fejlesztéseket, és miért kellett már a barcelonai teszteket is feláldozniuk a túlsúly elleni harcban.

James Vowles csapatfőnök közlése szerint a Williams igyekszik kihasználni az egy hónapos kényszerszünetet, amely a hétvégi Japán Nagydíj és az utána következő Miami Nagydíj között áll majd rendelkezésére. A F1-es istálló nem úgy kezdte a szezont, ahogy elképzelte.

Fotó: JADE GAO / AFP

A háborús szünetben dőlhet el az F1-es csapat sorsa

Az idény azért „szakad meg” egy teljes hónapra március vége és május eleje között, mert a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt törölték az áprilisra tervezett bahreini és szaúdi versenyhétvégét is.

„Ebben a szünetben minden egyes munkaórára szükségünk lesz, hogy előrelépést érjünk el, mire Miamiba utazunk” – jelentette ki Vowles a Williams youtube-csatornájára feltöltött videóban. Hozzátette, világos, hogy nem úgy kezdték a szezont, ahogyan szerették volna, ezért az egy hónapos szünetben minden erejükkel azon dolgoznak majd, hogy mi az, amin valójában változtatni tudnak.

„Nem titok, hogy túlsúlyos az autónk, ezért az ebben az időszakban elvégzett fejlesztéseink célja az lesz, hogy észszerű kereteken belül tudjuk csökkenteni az autó tömegét” – fogalmazott a csapatfőnök.

Vowles azt is elmondta, hogy egy-egy versenyhétvége után nem áll rendelkezésükre elegendő idő arra, hogy az összes adatot részletesen megvizsgálják és megértsék, hogy mi az, amit igazán tenni tudnak a jövőbeni jó teljesítmény elérése érdekében. „Ez a szünet viszont remek lehetőséget kínál erre” – nyilatkozta.

A Williams már az idény előtti barcelonai tesztet is kihagyta, mert a súlyproblémák miatt még dolgoztak az átfogó szabályváltoztatásoknak megfelelően megépített autón. A bahreini gyakorlásokon már részt vett ugyan a csapat, de a szezon eleje így is gyengén sikerült, két futam alatt mindössze két pontot szerzett az istálló, miután Carlos Sainz Jr. másfél hete Kínában kilencedik lett.

 

