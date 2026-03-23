Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump bejelentésére várt az egész világ – durrannak a pezsgők

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétvégén a Japán Nagydíjjal folytatódik a Forma-1 2026-os idénye. Az idén még pontot sem szerző Aston Martin bejelentette, hogy az első szabadedzésen lehetőséget ad Jak Crawford tartalékpilótának, aki így Fernando Alonso helyét veszi át.

Nem indult zökkenőmentesen az Aston Martin 2026-os szezonja a Forma-1-ben. A Honda új erőforrásának vibrációs anomáliája miatt az autó megbízhatósága komoly kérdéseket vet fel, legutóbb a Kínai Nagydíjon Fernando Alonso és Lance Stroll is kiesett, így a silverstone-i alakulat továbbra is pont nélkül áll. A gyenge kezdés után egyből felmerült, hogy a csapatfőnök, Adrian Newey távozik a posztjáról, a csapat azonban cáfolta ezeket a híreszteléseket.

Fernando Alonso kihagyja a Forma-1-es Japán Nagydíj első szabadedzését
Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Fernando Alonso újoncnak adja át az autóját

Az Aston Martin hétfőn bejelentette, hogy változtat a pilótafelállásán a hétvégi Japán Nagydíj első szabadedzésén. Ennek értelmében az amerikai Jak Crawford veszi át a kétszeres világbajnok Fernando Alonso helyét.

A 20 éves tehetség jelenleg a silverstone-i csapat tartalékpilótája. Korábban már tesztelt a csapatnál, valamint jelentős szerepet vállalt a szimulátoros programban is, sőt az előző idény végén már két nyitóedzésen is részt vett, idén azonban ez lesz az első alkalom, hogy autóba ülhet – köszönhetően az FIA fiatal versenyzőkre vonatkozó szabályának, amely minden csapat számára kötelezővé teszi, hogy szezononként négy FP1-es szabadedzésen lehetőséget adjanak az újoncoknak.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy beülhetek az autóba, és vezethetek Szuzukában. Ez egy annyira történelmi, ugyanakkor rendkívül komoly kihívást jelentő pálya, és alig várom, hogy a szimulátorban tanultakat valós pályakörülmények között is alkalmazhassam. Nagyon hálás vagyok a csapatnak a lehetőségért” – mondta Crawford. 

Az Aston Martin számára különösen fontos lehet a versenyhétvége, hiszen a Honda hazai pályáján rendezik az idei harmadik F1-es futamot. A tervek szerint Alonso a második szabadedzésre már visszakapja az AMR26-ost, így a hétvége további részében – beleértve a vasárnapi futamot is – ismét a 44 éves spanyol versenyző kap szerepet.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!