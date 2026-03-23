Nem indult zökkenőmentesen az Aston Martin 2026-os szezonja a Forma-1-ben. A Honda új erőforrásának vibrációs anomáliája miatt az autó megbízhatósága komoly kérdéseket vet fel, legutóbb a Kínai Nagydíjon Fernando Alonso és Lance Stroll is kiesett, így a silverstone-i alakulat továbbra is pont nélkül áll. A gyenge kezdés után egyből felmerült, hogy a csapatfőnök, Adrian Newey távozik a posztjáról, a csapat azonban cáfolta ezeket a híreszteléseket.

Fernando Alonso kihagyja a Forma-1-es Japán Nagydíj első szabadedzését

Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Fernando Alonso újoncnak adja át az autóját

Az Aston Martin hétfőn bejelentette, hogy változtat a pilótafelállásán a hétvégi Japán Nagydíj első szabadedzésén. Ennek értelmében az amerikai Jak Crawford veszi át a kétszeres világbajnok Fernando Alonso helyét.

A 20 éves tehetség jelenleg a silverstone-i csapat tartalékpilótája. Korábban már tesztelt a csapatnál, valamint jelentős szerepet vállalt a szimulátoros programban is, sőt az előző idény végén már két nyitóedzésen is részt vett, idén azonban ez lesz az első alkalom, hogy autóba ülhet – köszönhetően az FIA fiatal versenyzőkre vonatkozó szabályának, amely minden csapat számára kötelezővé teszi, hogy szezononként négy FP1-es szabadedzésen lehetőséget adjanak az újoncoknak.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy beülhetek az autóba, és vezethetek Szuzukában. Ez egy annyira történelmi, ugyanakkor rendkívül komoly kihívást jelentő pálya, és alig várom, hogy a szimulátorban tanultakat valós pályakörülmények között is alkalmazhassam. Nagyon hálás vagyok a csapatnak a lehetőségért” – mondta Crawford.

Jak Crawford will take to the track for FP1 at the #JapaneseGP.



The session will mark Jak’s first FP1 appearance as the team’s Third Driver as well as one of the team’s mandated rookie outings this season.



🔗: https://t.co/Pz3q0L6vYn pic.twitter.com/O0th8EnQ9p — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 23, 2026

Az Aston Martin számára különösen fontos lehet a versenyhétvége, hiszen a Honda hazai pályáján rendezik az idei harmadik F1-es futamot. A tervek szerint Alonso a második szabadedzésre már visszakapja az AMR26-ost, így a hétvége további részében – beleértve a vasárnapi futamot is – ismét a 44 éves spanyol versenyző kap szerepet.