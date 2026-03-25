A Forma-1 2026-os idénye két Mercedes-győzelem után Szuzukában folyatódik, a Japán Nagydíjon, viszont az már most kiderült, hogy egy nagy hiányzója biztosan lesz a médianapnak és az első szabadedzésnek. Fernando Alonso helyét ugyanis Jak Crawford veszi át az első gyakorláson, az Aston Martin legfrissebb közleménye pedig azt is megmagyarázta, hogy a kétszeres világbajnok a csütörtöki médianapon sem lesz jelen.

Fernando Alonso nehézkesen indította a 2026-os szezont

Fernando Alonso hamarosan apuka lesz

A 44 éves versenyző és párja, Melissa Jimenez már korábban megerősítették, hogy első közös gyermekük születését erre a hétre várják, ez pedig rögtön meg is magyarázza az Aston Martin legutóbbi bejelentését.

Fernando személyes családi okok miatt kicsit később érkezik erre a hétvégére, és nem vesz részt a Japán Nagydíj sajtótájékoztatóján. Minden rendben van, és pénteken már a pályán lesz − olvasható az F1-es istálló X-oldalán.

Fernando is arriving slightly later this weekend for personal family reasons and won’t be attending media day at the Japanese Grand Prix.



All is well and he will be at the track in time for Friday.#JapaneseGP — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2026

Alonsót az Aston Martin 20 éves tehetsége, Jak Crawford pótolja az első szabadedzésen, az amerikai számára ez lesz az első bevetés a 2026-os idény során.

„Ez egy annyira történelmi, ugyanakkor rendkívül komoly kihívást jelentő pálya, és alig várom, hogy a szimulátorban tanultakat valós pályakörülmények között is alkalmazhassam. Nagyon hálás vagyok a csapatnak a lehetőségért” − fogalmazott Crawford.

A brit istálló számára felejthetően indult a mostani idény, hiszen a Honda-motor egyelőre nem vált be, ráadásul a két futam alatt mindössze egy alkalommal ért célba Lance Stroll, míg Alonso egyszer sem.