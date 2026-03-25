A Forma-1-es Aston Martin kétszeres világbajnoka nem vesz részt a Japán Nagydíj csütörtöki médianapján és az első szabadedzést kihagyja. Fernando Alonso családja ugyanis bővül, hiszen párja, az újságíró Melissa Jimenez ezen a héten várja első közös gyermekük születését.

A Forma-1 2026-os idénye két Mercedes-győzelem után Szuzukában folyatódik, a Japán Nagydíjon, viszont az már most kiderült, hogy egy nagy hiányzója biztosan lesz a médianapnak és az első szabadedzésnek. Fernando Alonso helyét ugyanis Jak Crawford veszi át az első gyakorláson, az Aston Martin legfrissebb közleménye pedig azt is megmagyarázta, hogy a kétszeres világbajnok a csütörtöki médianapon sem lesz jelen.

Fernando Alonso nehézkesen indította a 2026-os szezont
Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Fernando Alonso hamarosan apuka lesz

A 44 éves versenyző és párja, Melissa Jimenez már korábban megerősítették, hogy első közös gyermekük születését erre a hétre várják, ez pedig rögtön meg is magyarázza az Aston Martin legutóbbi bejelentését.

Fernando személyes családi okok miatt kicsit később érkezik erre a hétvégére, és nem vesz részt a Japán Nagydíj sajtótájékoztatóján. Minden rendben van, és pénteken már a pályán lesz − olvasható az F1-es istálló X-oldalán.

Alonsót az Aston Martin 20 éves tehetsége, Jak Crawford pótolja az első szabadedzésen, az amerikai számára ez lesz az első bevetés a 2026-os idény során.

„Ez egy annyira történelmi, ugyanakkor rendkívül komoly kihívást jelentő pálya, és alig várom, hogy a szimulátorban tanultakat valós pályakörülmények között is alkalmazhassam. Nagyon hálás vagyok a csapatnak a lehetőségért” − fogalmazott Crawford.

A brit istálló számára felejthetően indult a mostani idény, hiszen a Honda-motor egyelőre nem vált be, ráadásul a két futam alatt mindössze egy alkalommal ért célba Lance Stroll, míg Alonso egyszer sem.

  • Kapcsolódó tartalom

 

