Mindezek ellenére érdekes kérdés, hogy vajon mennyire jó előjel, ha egy csapat a tesztidőszak végén az élén végez, mint példul az a Ferrari, amelyik kiválóan kezdte az első szabadedzést is az Ausztrál Nagydíjon. A Forma–1 statisztikai elemzői ennek jártak utána, és az elmúlt húsz év hivatalos adatai alapján meglepő következtetésekre jutottak.
Milyen gyakran lesz bajnok a tesztek leggyorsabb csapata? Bizakodhat a Ferrari?
Az adatok szerint korántsem törvényszerű, hogy a téli teszteken leggyorsabb csapat végül megnyeri a konstruktőri világbajnokságot
. Az elmúlt húsz évben mindössze hétszer történt meg, hogy a tesztek élén végző istálló később a bajnoki címet is megszerezte.
Ez mindössze 35 százalékos arányt jelent – vagyis jóval gyakoribb, hogy a teszteredmények nem tükrözik pontosan az erőviszonyokat.
Fontos megjegyezni, hogy a statisztika csak 2006-tól kezdődik, hiszen korábban a csapatok gyakran privát teszteket is tartottak, amelyekről nem áll rendelkezésre egységes adat.
A történelem azt mutatja, hogy a teszteken elért első hely sem garantálja a szezonbeli sikert. A legrosszabb esetben egy csapat az ötödik helyig csúszott vissza a konstruktőri bajnokságban annak ellenére, hogy a téli tesztek élén végzett.
Ez kétszer fordult elő az elmúlt két évtizedben:
- 2008-ban a Toyota végzett a tesztek élén, miután Jarno Trulli futotta a legjobb időt, ám az idény végén csak ötödik lett a csapat.
- 2025-ben a Williams volt a leggyorsabb, Carlos Sainz körének köszönhetően, de az idényt szintén az ötödik helyen zárták.
És mi a helyzet fordítva?
A teszteredmények sokszor alábecsülik a későbbi bajnokot. Két csapat is volt, amely csak a hetedik leggyorsabb időt futotta a teszteken, mégis megnyerte a konstruktőri világbajnokságot:
- a McLaren 2024-ben
- Mercedes 2018-ban
Sőt, a Red Bull még ennél is nagyobb meglepetést okozott: 2012-ben úgy hódította el a bajnoki címet, hogy a téli teszteken mindössze nyolcadik volt.
Ki uralta leginkább a teszteket?
Ha csak a tesztek elsőségeit nézzük, akkor egyértelműen a Ferrari áll az élen.
A maranellói csapat 2006 óta hat alkalommal végzett a tesztlista élén, köztük négy egymást követő évben 2016 és 2019 között.
Ennek ellenére a tesztelsőség ritkán hozott számukra bajnoki címet. A Ferrari mindössze egyetlen alkalommal, 2007-ben tudta a tesztek elsőségét konstruktőri világbajnoki címre váltani, amikor Felipe Massa futotta a legjobb tesztkört.
Ez mindössze 17 százalékos „átváltási arányt” jelent.
Két csapat viszont százszázalékos
Van két istálló, amely minden alkalommal bajnok lett, amikor a teszteken a leggyorsabbnak bizonyult – igaz, mindkettő csak egyszer végzett az élen.
- A Renault 2006-ban, amikor a teszten Heikki Kovalainen volt a leggyorsabb, majd Fernando Alonso és Giancarlo Fisichella az R26-tal bajnoki címhez segítette a csapatot.
- A legendássá vált Brawn GP 2009-ben: Rubens Barrichello futotta a legjobb tesztkört, majd ő és Jenson Button megszerezték a konstruktőri és az egyéni világbajnoki címet is a csapat egyetlen szezonjában.
Amikor a tesztelsőség sem segített
Több csapat is volt, amely hiába dominálta a tesztidőszakot, a bajnoki cím végül másé lett. A Red Bull például 2021-ben volt a leggyorsabb a teszteken, mégis a Mercedes lett a konstruktőri bajnok. Korábban pedig fordítva történt: 2011-ben és 2013-ban a Mercedes vezette a tesztlistát, de a Red Bull vitte el a címet.
A Williams két alkalommal – 2014-ben és 2025-ben – végzett az élen a teszteken, mégsem tudta ezt bajnoki sikerre váltani. 2012-ben a Lotus–Renault volt a leggyorsabb, de végül a Red Bull nyerte a bajnokságot, míg 2010-ben a McLaren zárta az élen a teszteket, ám a szezon végén ismét a Red Bull ünnepelhetett.
Jó jel lehet idén a Ferrari számára?
Az idei téli tesztelés utolsó napján
Charles Leclerc futotta a leggyorsabb kört Bahreinben, így a Ferrari zárta az élen a felkészülést. A statisztika azonban óvatosságra int: a teszteredmények csak ritkán jelentenek biztos előrejelzést a szezon kimenetelére.
Hogy ez most jó ómen-e a Scuderia számára, az csak az idény során derül majd ki – de a múlt alapján biztos, hogy a téli ranglista még messze nem jelenti a bajnokság végét. Mindenesestre a folytatás is jó volt eddig Melbourne-ben.