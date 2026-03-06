Mindezek ellenére érdekes kérdés, hogy vajon mennyire jó előjel, ha egy csapat a tesztidőszak végén az élén végez, mint példul az a Ferrari, amelyik kiválóan kezdte az első szabadedzést is az Ausztrál Nagydíjon. A Forma–1 statisztikai elemzői ennek jártak utána, és az elmúlt húsz év hivatalos adatai alapján meglepő következtetésekre jutottak.

Bizakodhat a Ferrari?

Fotó: MARTIN KEEP / AFP

Milyen gyakran lesz bajnok a tesztek leggyorsabb csapata? Bizakodhat a Ferrari?

Az adatok szerint korántsem törvényszerű, hogy a téli teszteken leggyorsabb csapat végül megnyeri a konstruktőri világbajnokságot

. Az elmúlt húsz évben mindössze hétszer történt meg, hogy a tesztek élén végző istálló később a bajnoki címet is megszerezte.

Ez mindössze 35 százalékos arányt jelent – vagyis jóval gyakoribb, hogy a teszteredmények nem tükrözik pontosan az erőviszonyokat.

Fontos megjegyezni, hogy a statisztika csak 2006-tól kezdődik, hiszen korábban a csapatok gyakran privát teszteket is tartottak, amelyekről nem áll rendelkezésre egységes adat.

A történelem azt mutatja, hogy a teszteken elért első hely sem garantálja a szezonbeli sikert. A legrosszabb esetben egy csapat az ötödik helyig csúszott vissza a konstruktőri bajnokságban annak ellenére, hogy a téli tesztek élén végzett.

Ez kétszer fordult elő az elmúlt két évtizedben:

2008-ban a Toyota végzett a tesztek élén, miután Jarno Trulli futotta a legjobb időt, ám az idény végén csak ötödik lett a csapat.

2025-ben a Williams volt a leggyorsabb, Carlos Sainz körének köszönhetően, de az idényt szintén az ötödik helyen zárták.

És mi a helyzet fordítva?

A teszteredmények sokszor alábecsülik a későbbi bajnokot. Két csapat is volt, amely csak a hetedik leggyorsabb időt futotta a teszteken, mégis megnyerte a konstruktőri világbajnokságot:

a McLaren 2024-ben

Mercedes 2018-ban

Sőt, a Red Bull még ennél is nagyobb meglepetést okozott: 2012-ben úgy hódította el a bajnoki címet, hogy a téli teszteken mindössze nyolcadik volt.

Ki uralta leginkább a teszteket?

Ha csak a tesztek elsőségeit nézzük, akkor egyértelműen a Ferrari áll az élen.

A maranellói csapat 2006 óta hat alkalommal végzett a tesztlista élén, köztük négy egymást követő évben 2016 és 2019 között.

Ennek ellenére a tesztelsőség ritkán hozott számukra bajnoki címet. A Ferrari mindössze egyetlen alkalommal, 2007-ben tudta a tesztek elsőségét konstruktőri világbajnoki címre váltani, amikor Felipe Massa futotta a legjobb tesztkört.