A feje tetejére állt a Forma–1. A száguldó cirkusz teljesen új érát nyitott 2026-ban, és vannak olyanok, akik előrébb járnak a fejlesztésekkel. Az egyik ilyen csapat a Mercedes, amely úgy fest, trükközött egy sort az első szárnyakkal. Ezt szúrta ki Kínában a Ferrari, amely nagy erőkkel próbál felzárkózni legnagyobb riválisára.

Fogást talált a Mercedesen a Ferrari?

A Mercedes eddig mindenkit maga mögé utasított és vezeti a bajnokságot is. A Ferrari azonban a Kínai Nagydíjon fordult az FIA-hoz, mert szerintük a Mercedes első szárnya szabálytalan.

George Russellék autójáról olyan videók terjengenek az interneten, amelyen az első szárnyak meglehetősen furcsán viselkednek a féktávon. A pilóták az egyenesbe érve lecsukhatják az első szárnyakat, a fékre lépve azonban a szárny újra felemelkedik, ezzel is biztosítva a kellő leszorítóerőt. A Mercedes szárnyai viszont elsőre nem záródnak fel teljesen, csak egy bizonyos pontig emelkednek és a teljesen zárt állást pillanatokkal később érik el. Tulajdonképpen két lépcsősen mozognak.

🚨 The W17 front and rear wings open and close at different times to improve balance under braking.



The FIA is now looking into whether it’s legal.



[https://t.co/FCEFv0nIFk] pic.twitter.com/alVYpbr5UL — Mercedes Hub (@MercedesF1_Hub) March 23, 2026

Kínában erre figyeltek fel a riválisok. A Ferrari pedig a futam után bepanaszolta a Mercedest. Arra hivatkoznak, hogy a szabályok szerint 4 tizedmásodperc alatt kell kanyarmódba állniuk a szárnyaknak.

Nagyon úgy fest, hogy a Mercedes az érzékelő szenzort babrálta meg, amely a félig zárt állást már teljes csukódásnak datálja. A Ferrari azt szeretné, hogy az FIA konkretizálja a szabályt, mikortól tekinthető zárt állásúnak a szárny.

A Nemzetközi Automobil Szövetség jelezte, hogy a következő versenyhétvégén, Japánban megvizsgálja a Mercedes megoldását.