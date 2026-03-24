A feje tetejére állt a Forma–1. A száguldó cirkusz teljesen új érát nyitott 2026-ban, és vannak olyanok, akik előrébb járnak a fejlesztésekkel. Az egyik ilyen csapat a Mercedes, amely úgy fest, trükközött egy sort az első szárnyakkal. Ezt szúrta ki Kínában a Ferrari, amely nagy erőkkel próbál felzárkózni legnagyobb riválisára.
Fogást talált a Mercedesen a Ferrari?
A Mercedes eddig mindenkit maga mögé utasított és vezeti a bajnokságot is. A Ferrari azonban a Kínai Nagydíjon fordult az FIA-hoz, mert szerintük a Mercedes első szárnya szabálytalan.
George Russellék autójáról olyan videók terjengenek az interneten, amelyen az első szárnyak meglehetősen furcsán viselkednek a féktávon. A pilóták az egyenesbe érve lecsukhatják az első szárnyakat, a fékre lépve azonban a szárny újra felemelkedik, ezzel is biztosítva a kellő leszorítóerőt. A Mercedes szárnyai viszont elsőre nem záródnak fel teljesen, csak egy bizonyos pontig emelkednek és a teljesen zárt állást pillanatokkal később érik el. Tulajdonképpen két lépcsősen mozognak.
Kínában erre figyeltek fel a riválisok. A Ferrari pedig a futam után bepanaszolta a Mercedest. Arra hivatkoznak, hogy a szabályok szerint 4 tizedmásodperc alatt kell kanyarmódba állniuk a szárnyaknak.
Nagyon úgy fest, hogy a Mercedes az érzékelő szenzort babrálta meg, amely a félig zárt állást már teljes csukódásnak datálja. A Ferrari azt szeretné, hogy az FIA konkretizálja a szabályt, mikortól tekinthető zárt állásúnak a szárny.
A Nemzetközi Automobil Szövetség jelezte, hogy a következő versenyhétvégén, Japánban megvizsgálja a Mercedes megoldását.