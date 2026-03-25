A melbourne-i Forma–1-es pálya jelenlegi infrastruktúrája még 1995-ben, szoros határidővel készült el, közvetlenül az Ausztrál Nagydíj 1996-os debütálása előtt.

Új korszak jön: eltűnik a legenedás Forma–1-es épület

Miért bontják le a legendás Forma–1-es boxépületet?

Azóta csak kisebb fejlesztéseken esett át, így mára jelentősen elmaradt a modern F1-es helyszínek színvonalától.

A bontási munkálatok március 27-én indulnak, és várhatóan júniusig tartanak, miközben a területen szinte folyamatosan, hétfőtől szombatig napi 24 órában dolgoznak majd.

Az előkészületek már elkezdődtek: a legutóbbi futam idején több mint harminc fát távolítottak el, ami jól mutatja, hogy teljes átalakításról van szó, nem egyszerű felújításról - írja a Motorsport.

Az új komplexum költsége eredetileg 200 millió dollár volt, de időközben mintegy 280 millió dollárra nőtt, ezzel rekordot jelent a Forma–1-ben.

A kivitelezés körülbelül két évig tart majd, és a létesítmény mindenben megfelel a sportág legfrissebb követelményeinek.

🚨 ALBERT PARK PIT BUILDING DEMOLITION UNDERWAY FOR $280M REBUILD!



Set to be the MOST EXPENSIVE complex in F1 history.



🏁 Phased completion for the 2027 & 2028 Australian Grands Prix. pic.twitter.com/W6LB2pPhCc — Motorsportive (@MotorsportiveHQ) March 19, 2026

A fejlesztés középpontjában a prémium vendéglátás és a média áll: nagyobb, modernebb garázsok, kibővített hospitality-részlegek, korszerű médiaközpont és fejlett versenyirányítási központ épül. Minderre a Forma–1 globális növekedése és az egyre magasabb infrastruktúra-elvárások miatt van szükség.

A beruházás még a Hungaroring közelmúltbeli, mintegy 200 millió dolláros fejlesztését is felülmúlja. Bár a Las Vegas-i Nagydíj helyszínére összesen nagyjából 500 millió dollárt fordítottak, ott a költségek jelentős része telekvásárlásra ment el, így tisztán építési szempontból a melbourne-i projekt számít a legdrágábbnak.

A cél egyértelmű: Melbourne a fejlesztés után a Forma–1 egyik legmodernebb és legversenyképesebb helyszínévé válna, alkalmazkodva a sportág üzleti és technológiai fejlődéséhez.