Új korszak kezdődik a Albert Park történetében. Lebontják az 1996 óta használt boxépületet, hogy helyére minden idők legdrágább Forma–1-es létesítménye épüljön.

A melbourne-i Forma–1-es pálya jelenlegi infrastruktúrája még 1995-ben, szoros határidővel készült el, közvetlenül az Ausztrál Nagydíj 1996-os debütálása előtt.

Új korszak jön: eltűnik a legenedás Forma–1-es épület 
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Miért bontják le a legendás Forma–1-es boxépületet?

Azóta csak kisebb fejlesztéseken esett át, így mára jelentősen elmaradt a modern F1-es helyszínek színvonalától.

A bontási munkálatok március 27-én indulnak, és várhatóan júniusig tartanak, miközben a területen szinte folyamatosan, hétfőtől szombatig napi 24 órában dolgoznak majd. 

Az előkészületek már elkezdődtek: a legutóbbi futam idején több mint harminc fát távolítottak el, ami jól mutatja, hogy teljes átalakításról van szó, nem egyszerű felújításról - írja a Motorsport.

Az új komplexum költsége eredetileg 200 millió dollár volt, de időközben mintegy 280 millió dollárra nőtt, ezzel rekordot jelent a Forma–1-ben. 

A kivitelezés körülbelül két évig tart majd, és a létesítmény mindenben megfelel a sportág legfrissebb követelményeinek.

A fejlesztés középpontjában a prémium vendéglátás és a média áll: nagyobb, modernebb garázsok, kibővített hospitality-részlegek, korszerű médiaközpont és fejlett versenyirányítási központ épül. Minderre a Forma–1 globális növekedése és az egyre magasabb infrastruktúra-elvárások miatt van szükség.

A beruházás még a Hungaroring közelmúltbeli, mintegy 200 millió dolláros fejlesztését is felülmúlja. Bár a Las Vegas-i Nagydíj helyszínére összesen nagyjából 500 millió dollárt fordítottak, ott a költségek jelentős része telekvásárlásra ment el, így tisztán építési szempontból a melbourne-i projekt számít a legdrágábbnak.

A cél egyértelmű: Melbourne a fejlesztés után a Forma–1 egyik legmodernebb és legversenyképesebb helyszínévé válna, alkalmazkodva a sportág üzleti és technológiai fejlődéséhez.

