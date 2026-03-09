Arvid Lindblad visszagondolt azokra a „Csípj meg, hogy elhiggyem” pillanatokra, amelyekkel debütált a Racing Bulls csapatában Ausztráliában, ahol a rajt után azonnal belevetette magát a küzdelembe, és néhány versenyzői példaképével küzdött meg a szezon első pontjaiért. Miután a 2025-ös Formula 2-es szezonban a hatodik helyen végzett, a 18 éves pilóta a Racing Bulls csapatába került Liam Lawson mellé, és ezzel a Forma-1-es mezőny egyetlen valóban újonc pilótája lett.

A Forma-1 újonca remekül nyitott Ausztráliában

Fotó: NORVIK ALAVERDIAN / NurPhoto

Az Albert Parkban tartott edzéseken folyamatosan a top 10-ben végzett, majd a Q3-ba jutott, és a 9. helyet szerezte meg a kvalifikáción. Mivel csapattársa lassan indult az első körben, Lindblad kihasználta a lehetőséget, hogy felzárkózzon a mezőnyhöz, és a verseny elején a harmadik helyig jutott, végül pedig a 8. helyen végzett. „Azt hiszem, az 1. körben a 3. helyen voltam, ami elég őrült” – mondta a verseny után. „Mindenképpen megmutattam az embereknek, hogy ha van lehetőség, akkor nem fogok habozni, hanem megragadom. Nagyon jól éreztem magam, nagyon élveztem ezt a hétvégét. Azt hiszem, van néhány dolog a mostani versenyen, amit kicsit jobban is csinálhattam volna, de összességében nagyon pozitív volt. Azt hiszem, minden futamban szinte a maximumot hoztam ki az autóból, úgyhogy már alig várom a kínai versenyt.”

Lindblad néhány pozíciót veszített, amikor a versenyképesebb csapatok megtalálták a ritmusukat, de ez lehetőséget adott neki, hogy olyan világbajnokok ellen védekezzen, mint Max Verstappen és Lewis Hamilton – ami a tinédzsernek mindig is az álma volt. A verseny későbbi szakaszában a Haas versenyzőjével, Ollie Bearmannal vívott csatában is remekelt, amikor a hetedik helyért küzdöttek. Hozzátette: „Tudom, hogy én vagyok a „fiatal srác” és az újonc, de amikor a kocsiban ülök, kemény versenytárs vagyok. Minden lehetőséget megragadok, és szerintem ezt ma is megmutattam. Nagyon izgalmas volt számomra ezekkel a srácokkal küzdeni. Lewisról szólva, én vele nőttem fel a tévében – ő volt az egyik fő oka annak, hogy megszerettem ezt a sportot, így nagyon klassz volt vele küzdeni. Biztosan volt néhány olyan pillanat, amikor meg kellett csípnem magam, hogy elhiggyem, ez valóban megtörténik.”