A Forma–1-es csapatok és a versenyzők számára a szezon előtt lebonyolított tesztek ellenére gyakorlatilag ugrás lesz az ismeretlenbe az Ausztrál Nagydíj (is).
A Ferrarik és a Red Bullok indították a legjobban a 2026-os Forma–1-es idényt
Nem éppen szurkolóbarát időpontban kezdődött az első szabadedzés – ahogy a hétvége teljes programja sem –, Melbourne és Közép-Európa között ebben az időszakban tíz óra a különbség, így aki élőben szeretné követni az eseményeket, annak korán kell ébrednie, vagy épp későn lefeküdnie.
A jelentős módosítások közül szemre a leglátványosabb az autók méretének megváltozása, a versenygépek ugyanis rövidebbek és keskenyebbek lettek, a padlólemezekre és a motorokra vonatkozó új előírások nyomán pedig aerodinamikai szempontból is másképp mutatnak, mint korábban. A Pirelli gumik mérete szintén változott, mind elöl, mind pedig hátul keskenyebbek lettek az abroncsok, az állítható hátsó szárnyat (DRS) pedig az úgynevezett aktív aero csomag váltotta fel, így ebben az esztendőben már nemcsak a hátsó, hanem az első szárny lapjai is nyílni, dőlni, vagy éppen forogni fognak - utóbbi megoldással a hátsó légterelő elemnél a Ferrari rukkolt elő.
A közel-keleti fegyveres konfliktus az F1 szezonkezdését is befolyásolja, bár az Ausztrál Nagydíj lebonyolítását a helyi szervezők közlése szerint nem fenyegette veszély, ennek megfelelően magyar idő szerint 02:30-kor el is rajtolt az első szabadedzés.
Nico Hülkbenberg az újonc Audival hagyta el először a boxot, de szinte mindenki azonnal a pályára ment az ismeretlenbe.
Oscar Piastrinak már három perc után gondja volt, alig ment az autó, nem reagált a gázadásra, miközben a Racing Bulls pilótája, Arvid Lindblad alatt pedig a boxutca kijáratában állt meg az autó, ezért virtuális safety car volt érvényben.
Bő tíz perc elteltével Norris a visszaváltásokra panaszkodott, elég sok technikai gond volt az edzés elején. Hogy az időeredményekről is essen szó, a két Red Bull, Max Verstappen és Isack Hadjar állt az élen ekkor, a holland pilóta 1:22.920-as időt futott. Az idők folyamatosan javultak, ami pedig feltűnő volt, hogy az autók hangja is teljesen más volt, mint tavaly.
Negyedóra elteltével már Leclerc, Verstappen és Antonelli volt az élmezőny sorrendje, ekkorra már mindenki kiment legalább egy ismerkedős körre. Isack Hadjar volt az első, aki benézett 1:22-es idő alá, 1:21.888-as körrel állt az élre. Persze még nem elsősorban az idők voltak fontosak, mindenki az új autókkal ismerkedett inkább, hogyan is működnek élesben az Albert Parkban.
Az élen közben folyamatosan változott a sorrend, húsz perc elteltével Leclerc, Hadjar, Hamilton volt a sorrend, azaz az első háromban két Ferrari is volt.
Érdekeség, hogy a vb-címvédő Lando Norrisnak még mért köre sem volt, míg Piastrinak közel 3,5 másodperces lemaradása volt az élmezőnyhöz képest.
Persze nem lehet ennyi alapján hosszútávú következtetéseket levonni, de fél óra után a Ferrarik és a Red Bullok tűntek a leggyorsabbnak. Persze azzal mindenki tisztában van, volt, hogy rengeteg fejlesztés lesz a szezon közben, leginkább majd ezek dönthetik el az erőviszonyokat. Valtteri Bottas Lewis Hamiltonra panaszkodott, nem kellet ehhez sem sok idő.
Ami az eredményeket illeti, folyamatosan ment a Ferrarik és Red Bullok között a csata az élen, hol Leclerc, hol Verstappen állt a legjobb helyen.
Húsz perccel a vége előtt a monacói volt az élen, 1:20.829-es idővel.
Az Aston Martinok az előzetes híreknek megfelelően elengedték az Ausztrál Nagydíjat, tíz perccel az edzés vége előtt Fernando Alonso ki sem ment a pályára, Lance Stroll pedig 25 másodperces! hátrányban volt az ekkor élen álló Lewis Hamiltonhoz képest.
Közben Alexander Albon alatt is megállt a Williams, sok csapat szenvedett.
Sergio Pérez is megforgott hat perccel a vége előtt, tényleg látványosan szenvedtek a pilóták. Végül az első szabadedzést Charles Leclerc nyerte 1:20.267-es idővel, mögötte Lewis Hamilton, Max Verstappen és Isack Hadjar volt a sorrend. Lando Norris csak a 19. lett, de Lindblad 5. pozíciója is meglepő volt.
Az idénynyitó ausztráliai esemény időmérő edzése – magyar idő szerint – szombaton 6 órakor, míg az 58 körös melbourne-i futam vasárnap 5 órakor rajtol.
