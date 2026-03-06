A Forma–1-es csapatok és a versenyzők számára a szezon előtt lebonyolított tesztek ellenére gyakorlatilag ugrás lesz az ismeretlenbe az Ausztrál Nagydíj (is).

Melbourne-ben rajtolt el az új Forma–1-es idény

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A Ferrarik és a Red Bullok indították a legjobban a 2026-os Forma–1-es idényt

Nem éppen szurkolóbarát időpontban kezdődött az első szabadedzés – ahogy a hétvége teljes programja sem –, Melbourne és Közép-Európa között ebben az időszakban tíz óra a különbség, így aki élőben szeretné követni az eseményeket, annak korán kell ébrednie, vagy épp későn lefeküdnie.

A jelentős módosítások közül szemre a leglátványosabb az autók méretének megváltozása, a versenygépek ugyanis rövidebbek és keskenyebbek lettek, a padlólemezekre és a motorokra vonatkozó új előírások nyomán pedig aerodinamikai szempontból is másképp mutatnak, mint korábban. A Pirelli gumik mérete szintén változott, mind elöl, mind pedig hátul keskenyebbek lettek az abroncsok, az állítható hátsó szárnyat (DRS) pedig az úgynevezett aktív aero csomag váltotta fel, így ebben az esztendőben már nemcsak a hátsó, hanem az első szárny lapjai is nyílni, dőlni, vagy éppen forogni fognak - utóbbi megoldással a hátsó légterelő elemnél a Ferrari rukkolt elő.

A közel-keleti fegyveres konfliktus az F1 szezonkezdését is befolyásolja, bár az Ausztrál Nagydíj lebonyolítását a helyi szervezők közlése szerint nem fenyegette veszély, ennek megfelelően magyar idő szerint 02:30-kor el is rajtolt az első szabadedzés.

Nico Hülkbenberg az újonc Audival hagyta el először a boxot, de szinte mindenki azonnal a pályára ment az ismeretlenbe.

We've missed this view 👀



F1 is back for 2026, and it's Nico Hulkenberg who leads the field out for the start of FP1 👊

Oscar Piastrinak már három perc után gondja volt, alig ment az autó, nem reagált a gázadásra, miközben a Racing Bulls pilótája, Arvid Lindblad alatt pedig a boxutca kijáratában állt meg az autó, ezért virtuális safety car volt érvényben.

Arvid Lindblad is pushed back into the pit lane, and we briefly saw a VSC deployed 🟡

Bő tíz perc elteltével Norris a visszaváltásokra panaszkodott, elég sok technikai gond volt az edzés elején. Hogy az időeredményekről is essen szó, a két Red Bull, Max Verstappen és Isack Hadjar állt az élen ekkor, a holland pilóta 1:22.920-as időt futott. Az idők folyamatosan javultak, ami pedig feltűnő volt, hogy az autók hangja is teljesen más volt, mint tavaly.