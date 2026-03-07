A Nemzetközi Automobil Szövetség úgy döntött, hogy eltávolítja a pályán kijelölt negyedik Straight Mode (egyenes mód) zónát a Forma–1-es szezonnyitón.

Drámai döntést hozott az FIA az Forma–1-es szezonnyitón

Fotó: MARTIN KEEP / AFP

Már az első futamon gond van a Forma–1-ben?

A rendszer – amely a 2026-os autók aerodinamikai működésének egyik kulcseleme – lehetővé teszi, hogy az autók a hosszú egyenesekben csökkentett leszorítóerővel haladjanak a nagyobb végsebesség érdekében.

A versenyzők szerint azonban a 6-os és a 9-es kanyar közötti szakaszon ez túl nagy kockázatot jelentett.

A pilóták attól tartottak, hogy a Lakeside Drive hosszú egyenesében – különösen, ha egymás ellen küzdenek – a Straight Mode aktiválásakor túl alacsony lesz az autók leszorítóereje, ami instabillá teheti a gépeket a gyors 9-es és 10-es kanyar előtti szakaszon.

Az FIA együléses sorozatokért felelős vezetője, Nikolas Tombazis elismerte, hogy az eredeti döntés meglehetősen agresszív volt.

Tegnap találkoztunk a versenyzőkkel, és néhányan jelezték, hogy ezen a részen túl alacsony lehet a leszorítóerő, különösen akkor, ha más autókkal harcolnak pozícióért”

– mondta. „Úgy érezték, ilyen körülmények között fennállhat a veszélye annak, hogy elveszítik az irányítást az autó felett.”

Az FIA ezért – a csapatok adatai alapján végzett gyors elemzés után – úgy döntött, hogy a biztonság érdekében eltörli a negyedik Straight Mode zónát Melbourne-ben.

Tricky Turn 3 😳



A small lock-up for Hamilton is followed by a much larger one for Bottas! 💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/pziWXRuWVV — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Corner Mode a gyors sikán előtt

A változtatás azt jelenti, hogy a versenyzők a szóban forgó szakaszon most Corner Mode-ban, azaz magasabb leszorítóerővel haladnak majd, amikor a Lakeside Drive-on nagy sebességgel közelítik meg a 9-es és 10-es kanyar gyors sikánját.

A döntés azért is született meg, mert a csökkentett leszorítóerő nemcsak az autó stabilitását befolyásolja, hanem jelentős egyensúlyváltozást is okozhat, különösen forgalomban. Ez pedig a pilóták szerint túl nagy kompromisszum lett volna.

Hatás az energiamenedzsmentre

A módosításnak stratégiai következményei is lehetnek. Mivel az autók alacsonyabb sebességgel érkeznek a 9-es kanyarhoz, a féktáv is rövidebb lesz, ami csökkenti az akkumulátor visszatöltésének lehetőségét.