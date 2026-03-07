A Nemzetközi Automobil Szövetség úgy döntött, hogy eltávolítja a pályán kijelölt negyedik Straight Mode (egyenes mód) zónát a Forma–1-es szezonnyitón.
Már az első futamon gond van a Forma–1-ben?
A rendszer – amely a 2026-os autók aerodinamikai működésének egyik kulcseleme – lehetővé teszi, hogy az autók a hosszú egyenesekben csökkentett leszorítóerővel haladjanak a nagyobb végsebesség érdekében.
A versenyzők szerint azonban a 6-os és a 9-es kanyar közötti szakaszon ez túl nagy kockázatot jelentett.
A pilóták attól tartottak, hogy a Lakeside Drive hosszú egyenesében – különösen, ha egymás ellen küzdenek – a Straight Mode aktiválásakor túl alacsony lesz az autók leszorítóereje, ami instabillá teheti a gépeket a gyors 9-es és 10-es kanyar előtti szakaszon.
Az FIA együléses sorozatokért felelős vezetője, Nikolas Tombazis elismerte, hogy az eredeti döntés meglehetősen agresszív volt.
Tegnap találkoztunk a versenyzőkkel, és néhányan jelezték, hogy ezen a részen túl alacsony lehet a leszorítóerő, különösen akkor, ha más autókkal harcolnak pozícióért”
– mondta. „Úgy érezték, ilyen körülmények között fennállhat a veszélye annak, hogy elveszítik az irányítást az autó felett.”
Az FIA ezért – a csapatok adatai alapján végzett gyors elemzés után – úgy döntött, hogy a biztonság érdekében eltörli a negyedik Straight Mode zónát Melbourne-ben.
Corner Mode a gyors sikán előtt
A változtatás azt jelenti, hogy a versenyzők a szóban forgó szakaszon most Corner Mode-ban, azaz magasabb leszorítóerővel haladnak majd, amikor a Lakeside Drive-on nagy sebességgel közelítik meg a 9-es és 10-es kanyar gyors sikánját.
A döntés azért is született meg, mert a csökkentett leszorítóerő nemcsak az autó stabilitását befolyásolja, hanem jelentős egyensúlyváltozást is okozhat, különösen forgalomban. Ez pedig a pilóták szerint túl nagy kompromisszum lett volna.
Hatás az energiamenedzsmentre
A módosításnak stratégiai következményei is lehetnek. Mivel az autók alacsonyabb sebességgel érkeznek a 9-es kanyarhoz, a féktáv is rövidebb lesz, ami csökkenti az akkumulátor visszatöltésének lehetőségét.
Az FIA megfontolta azt is, hogy egyszerűen lerövidíti a Straight Mode zónát, ám végül elvetették ezt az ötletet. Tombazis „drákóinak” nevezte a teljes eltörlést, de hangsúlyozta, hogy kevés adat állt rendelkezésre a biztonságosabb kompromisszum megtalálásához.
A csapatoknak gyorsan alkalmazkodniuk kell
Az FIA szombat reggel, helyi idő szerint 9:45-kor értesítette a csapatokat a változtatásról, miután Európában éjszaka elemezték az adatokat.
A csapatok pénteken egy bizonyos beállítással futottak, most pedig módosítaniuk kell az autókon. Biztos vagyok benne, hogy lesznek, akik nem örülnek ennek”
– mondta Tombazis. „De számunkra a biztonság az első.”
Az elemzés során az is kiderült, hogy a 11 csapat közül hét autójánál a vártnál kisebb volt az első tengelyre jutó leszorítóerő, ami tovább erősítette a versenyzők aggodalmait.
Bár az Formula–1-es Ausztrál Nagydíj az idei szezon első futama, nem ez az egyetlen pálya, ahol kanyarodó szakaszon is lenne Straight Mode zóna. Összesen négy ilyen helyszín szerepel a naptárban. Ez azonban nem jelenti automatikusan, hogy mindenhol hasonló döntés születik majd. Az FIA további adatgyűjtés után akár más megoldásokat is bevezethet – például minimális leszorítóerőszinteket –, hogy a rendszer biztonságosan működhessen a jövőben.
