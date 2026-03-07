Sok technikai probléma nehezítette a Forma–1 -es mezőny helyzetét a korábbi szabadedzéseken, ráadásul többen is elhagyták a pályát, így Verstappen, Hamilton és Russell is járt a füvön, valamint a kavicságyban.
A Forma–1 szombati szabadedzése: késés, piros zászló
Ami a korábbi edzéseket illeti, az elsőn az olasz istálló nyújtott biztató teljesítményt,
Leclerc mögött ugyanis csapattársa, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton zárt a második helyen.
Mögötte a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen végzett a harmadik pozícióban a Red Bull-lal. A második edzésen a hazai közönség nagy örömére Piastri érte el a legjobb köridőt, őt a vb-címre is esélyesnek tartott Mercedes-pilóták követték Andrea Kimi Antonelli, George Russell sorrendben. A Ferrarik ezúttal a negyedik és ötödik helyre értek oda, Hamilton valamivel több mint két tizedmásodperccel volt gyorsabb Leclerc-nél. Verstappen hatodikként fejezte be a gyakorlást.
A komoly konstrukciós problémákkal küzdő Aston Martin a várakozásoknak megfelelően keveset tudott körözni, s Fernando Alonso, valamint Lance Stroll is a mezőny hátsó felében végzett, így mindenki kíváncsian várta, vajon mire lesznek képesek szombaton.
A program szombaton a harmadik szabadedzéssel folytatódott, amely az eredeti magyar idő szerinti 2.30-as kezdés helyett 20 percet csúszott, és 2.50-kor indult el, mert a helyszínen a korábbi, Forma-3-ban történt incidens miatt több helyen is helyre kellett állítani a pályát, ami igencsak időigényes volt.
A szurkolókat nem zavarta a csúszás, nagyon sokan voltak a lelátókon, és nagyon jó hangulatban várakoztak. Elsőként az Alpine pilótája, Franco Colapinto érkezett meg a pályára, a többiek nem siették el a kezdést. Az edzés elején Lewis Hamilton ugrott az élre, egy még nem túl acélos 1:21.599-es idővel, miközben Fernanndo Alonso fékezte kockásra a gumikat.
Szűk tíz perc után jött az újabb technikai probléma, a Williams pilótája, Carlos Sainz alatt épp a boxutca bejáratában állt meg az autója, jött is a virtuális biztonsági autó.
Közben természetesen a pályán is zajlottak az események, de sok izgalom nem volt, körözgettek a pilóták. Azért talán érdemes kiemelni, hogy Fernando Alonso 1:24.101-es időt futott az Aston Martinnal, ami a tegnapi naphoz képest már nagy előrelépés volt.
Mivel Sainz autóját nem tudták gyorsan eltüntetni, jött a piros zászló is, így egy kis időre megszakították a futamot.
Érdekesség, hogy 37 perccel a harmadik szabadedzés vége előtt több mint a fél mezőnynek nem volt még mért köre, többek között Max Verstappenek sem. Aztán a holland egyből megfuttota a második legjobb időt, holtversenyben Charles Leclerc-el. Az élen ekkor Kimi Antonelli állt, 1:20.324-es idővel. Az edzés feléhez érkezve Hamilton (1:20.176), Leclerc, Piastri volt az élmezőny sorrendje.
Leclerc volt az első, aki először benézett 1:20-as idő alá, egészen pontosan 1:19. 827-es idővel, miközben Albon küzdött technikai problémával a pályán, de szerencsére ő csak egy kis időre állt meg a pályán.
George Russell nem az időre ment, megtankolt autóval folyamatosan futotta a jó versenyköröket (15 kört ment), ezzel is bizonyítva, hogy bizony a Mercedesek az idei év, de legalábbis az Ausztrál Nagydíj nagy esélyesei.
Az utolsó negyedórához érve Leclerc, Piastri, Hamilton volt az első három sorrendje, Max Verstappen az ötödik, míg Lando Norris csak a kilencedik volt.
Itt még nem volt vége az izgalmaknak,
Kimi Antonelli ugyanis a falnak csapta a Mercedest, alaposan összetörve az autót, így még az időmérő edzése is veszélybe került. Természetesen azonnal jött is a piros zászló, megszakítva a harmadik szabadedzést tíz perccel a vége előtt.
A pályamunkások nagyon gyorsan dolgoztak, hogy még lehessen folytatni a tréninget, ugyanis ilyenkor pörög az idő, nem állítják meg. Az utolsó három percre még megérkeztek a versenyzők, amely végén George Russell ugrott az élre 1:19.053-as idővel, mögötte a két Ferrari, Hamilton és Leclerc végzett.
Az idénynyitó Ausztrál Nagydíj időmérő edzése – magyar idő szerint – szombaton 6 órakor, míg az 58 körös melbourne-i futam vasárnap 5 órakor rajtol.
