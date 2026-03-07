Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint ismert, Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb az idénynyitó Ausztrál Nagydíj első szabadedzésén, majd a második gyakorláson a hazai közönség előtt szereplő Oscar Piastri, a McLaren pilótája érte el a legjobb kört. A Forma–1 szombat hajnalban a harmadik szabadedzéssel folytatódott, amelyen George Russell futotta a legjobb időt, mögötte Lewis Hamilton és Charles Leclerc végzett, míg Kimi Antonelli brutálisan összetörte a Mercedest.

Sok technikai probléma nehezítette a Forma–1 -es mezőny helyzetét a korábbi szabadedzéseken, ráadásul többen is elhagyták a pályát, így Verstappen, Hamilton és Russell is járt a füvön, valamint a kavicságyban.

Nincs könnyű dolga a változtatások miatt a Forma–1 mezőnyének
Nincs könnyű dolga a változtatások miatt a Forma–1 mezőnyének 
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A Forma–1 szombati szabadedzése: késés, piros zászló

Ami a korábbi edzéseket illeti, az elsőn az olasz istálló nyújtott biztató teljesítményt, 

Leclerc mögött ugyanis csapattársa, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton zárt a második helyen. 

Mögötte a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen végzett a harmadik pozícióban a Red Bull-lal. A második edzésen a hazai közönség nagy örömére Piastri érte el a legjobb köridőt, őt a vb-címre is esélyesnek tartott Mercedes-pilóták követték Andrea Kimi Antonelli, George Russell sorrendben. A Ferrarik ezúttal a negyedik és ötödik helyre értek oda, Hamilton valamivel több mint két tizedmásodperccel volt gyorsabb Leclerc-nél. Verstappen hatodikként fejezte be a gyakorlást.

A komoly konstrukciós problémákkal küzdő Aston Martin a várakozásoknak megfelelően keveset tudott körözni, s Fernando Alonso, valamint Lance Stroll is a mezőny hátsó felében végzett, így mindenki kíváncsian várta, vajon mire lesznek képesek szombaton.

A program szombaton a harmadik szabadedzéssel folytatódott, amely az eredeti magyar idő szerinti 2.30-as kezdés helyett 20 percet csúszott, és 2.50-kor indult el, mert a helyszínen a korábbi, Forma-3-ban történt incidens miatt több helyen is helyre kellett állítani a pályát, ami igencsak időigényes volt.

A szurkolókat nem zavarta a csúszás, nagyon sokan voltak a lelátókon, és nagyon jó hangulatban várakoztak. Elsőként az Alpine pilótája, Franco Colapinto érkezett meg a pályára, a többiek nem siették el a kezdést. Az edzés elején Lewis Hamilton ugrott az élre, egy még nem túl acélos 1:21.599-es idővel, miközben Fernanndo Alonso fékezte kockásra a gumikat. 

Szűk tíz perc után jött az újabb technikai probléma, a Williams pilótája, Carlos Sainz alatt épp a boxutca bejáratában állt meg az autója, jött is a virtuális biztonsági autó.

Közben természetesen a pályán is zajlottak az események, de sok izgalom nem volt, körözgettek a pilóták. Azért talán érdemes kiemelni, hogy Fernando Alonso 1:24.101-es időt futott az Aston Martinnal, ami a tegnapi naphoz képest már nagy előrelépés volt. 

Mivel Sainz autóját nem tudták gyorsan eltüntetni, jött a piros zászló is, így egy kis időre megszakították a futamot. 

Érdekesség, hogy 37 perccel a harmadik szabadedzés vége előtt több mint a fél mezőnynek nem volt még mért köre, többek között Max Verstappenek sem. Aztán a holland egyből megfuttota a második legjobb időt, holtversenyben Charles Leclerc-el. Az élen ekkor Kimi Antonelli állt, 1:20.324-es idővel. Az edzés feléhez érkezve Hamilton (1:20.176), Leclerc, Piastri volt az élmezőny sorrendje.

Leclerc volt az első, aki először benézett 1:20-as idő alá, egészen pontosan 1:19. 827-es idővel, miközben Albon küzdött technikai problémával a pályán, de szerencsére ő csak egy kis időre állt meg a pályán.

George Russell nem az időre ment, megtankolt autóval folyamatosan futotta a jó versenyköröket (15 kört ment), ezzel is bizonyítva, hogy bizony a Mercedesek az idei év, de legalábbis az Ausztrál Nagydíj nagy esélyesei. 

Az utolsó negyedórához érve Leclerc, Piastri, Hamilton volt az első három sorrendje, Max Verstappen az ötödik, míg Lando Norris csak a kilencedik volt. 

Itt még nem volt vége az izgalmaknak, 

Kimi Antonelli ugyanis a falnak csapta a Mercedest, alaposan összetörve az autót, így még az időmérő edzése is veszélybe került. Természetesen azonnal jött is a piros zászló, megszakítva a harmadik szabadedzést tíz perccel a vége előtt. 

A pályamunkások nagyon gyorsan dolgoztak, hogy még lehessen folytatni a tréninget, ugyanis ilyenkor pörög az idő, nem állítják meg. Az utolsó három percre még megérkeztek a versenyzők, amely végén George Russell ugrott az élre 1:19.053-as idővel, mögötte a két Ferrari, Hamilton és Leclerc végzett. 

Az idénynyitó Ausztrál Nagydíj időmérő edzése – magyar idő szerint – szombaton 6 órakor, míg az 58 körös melbourne-i futam vasárnap 5 órakor rajtol.

  • Kapcsolódó cikkek:
Lewis Hamilton nyilatkozata mindenkit meglepett az Ausztrál Nagydíjon
Kiderült, mekkora büntetést kapott a Mercedes sztárja az F1-es Ausztrál Nagydíjon
Forma–1: technikai gondok árnyékában rajtolt el a 2026-os idény
A Forma-1 bajban van? Sok a gond, őrült pillanatok a második szabadedzésen

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!