Sok technikai probléma nehezítette a Forma–1 -es mezőny helyzetét a korábbi szabadedzéseken, ráadásul többen is elhagyták a pályát, így Verstappen, Hamilton és Russell is járt a füvön, valamint a kavicságyban.

Nincs könnyű dolga a változtatások miatt a Forma–1 mezőnyének

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A Forma–1 szombati szabadedzése: késés, piros zászló

Ami a korábbi edzéseket illeti, az elsőn az olasz istálló nyújtott biztató teljesítményt,

Leclerc mögött ugyanis csapattársa, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton zárt a második helyen.

Mögötte a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen végzett a harmadik pozícióban a Red Bull-lal. A második edzésen a hazai közönség nagy örömére Piastri érte el a legjobb köridőt, őt a vb-címre is esélyesnek tartott Mercedes-pilóták követték Andrea Kimi Antonelli, George Russell sorrendben. A Ferrarik ezúttal a negyedik és ötödik helyre értek oda, Hamilton valamivel több mint két tizedmásodperccel volt gyorsabb Leclerc-nél. Verstappen hatodikként fejezte be a gyakorlást.

A komoly konstrukciós problémákkal küzdő Aston Martin a várakozásoknak megfelelően keveset tudott körözni, s Fernando Alonso, valamint Lance Stroll is a mezőny hátsó felében végzett, így mindenki kíváncsian várta, vajon mire lesznek képesek szombaton.

A program szombaton a harmadik szabadedzéssel folytatódott, amely az eredeti magyar idő szerinti 2.30-as kezdés helyett 20 percet csúszott, és 2.50-kor indult el, mert a helyszínen a korábbi, Forma-3-ban történt incidens miatt több helyen is helyre kellett állítani a pályát, ami igencsak időigényes volt.

The start of FP3 has been delayed 🚨



Barrier repairs are ongoing at Turn 5 after an incident in Formula 3 #F1 #AusGP pic.twitter.com/Nsxkk4q1oS — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

A szurkolókat nem zavarta a csúszás, nagyon sokan voltak a lelátókon, és nagyon jó hangulatban várakoztak. Elsőként az Alpine pilótája, Franco Colapinto érkezett meg a pályára, a többiek nem siették el a kezdést. Az edzés elején Lewis Hamilton ugrott az élre, egy még nem túl acélos 1:21.599-es idővel, miközben Fernanndo Alonso fékezte kockásra a gumikat.

Szűk tíz perc után jött az újabb technikai probléma, a Williams pilótája, Carlos Sainz alatt épp a boxutca bejáratában állt meg az autója, jött is a virtuális biztonsági autó.