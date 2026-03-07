Sok technikai probléma nehezítette a Forma–1 -es mezőny helyzetét a pénteki és szombati szabadedzéseken, és ha ez még nem lenne elég, a Mercedes pilótája, Kimi Antonelli egy brutális balesetben össze is törte az autóját.

Még mindenkinek szokna kell az új Forma–1-et

Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Már az időmérő edzésen bizonyíthatnak a Forma–1 -es sztárok

Ami a korábbi edzéseket illeti, az elsőn az olasz istálló nyújtott biztató teljesítményt, Leclerc mögött ugyanis csapattársa, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton zárt a második helyen. Mögötte a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen végzett a harmadik pozícióban a Red Bull-lal.

A második edzésen a hazai közönség nagy örömére Piastri érte el a legjobb köridőt, őt a vb-címre is esélyesnek tartott Mercedes-pilóták követték Andrea Kimi Antonelli, George Russell sorrendben. A Ferrarik ezúttal a negyedik és ötödik helyre értek oda, Hamilton valamivel több mint két tizedmásodperccel volt gyorsabb Leclerc-nél. Verstappen hatodikként fejezte be a gyakorlást.

A harmadik szabadedzésen George Russell futotta a legjobb időt, mögötte Lewis Hamilton és Charles Leclerc végzett, míg Kimi Antonelli brutálisan összetörte a Mercedest. Izgalmakban és technikai hibákból tehát nem volt hiány eddig is, így érkeztük el az időmérő edzéshez, amelynek a nagy esélyese előzetesen egyértelműen George Russell volt.

Ferrari. McLaren. Mercedes. 👀



Three different teams topped the practice timesheets, but who will clinch pole position in Australia? 🧐#F1 #AusGP pic.twitter.com/QKHYeQwdfi — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

A legnagyobb kérdés pedig az volt, hogy vajon a szombat hajnali balesete után ott lehet-e az időmérőn a másik Mercedes-pilóta, Kimi Antonelli. Nos, az előzetes hírek arról szóltak, hogy összerakták az autót, de semmi biztosat nem lehetett mondani. Az F1 hivatalos oldala szerint is gőzerővel dolgoztak az edzés előtt azon, hogy a fiatal olasz részt tudjon venni az az időmérőn.

Putting in the hard work at Mercedes 🔧



The team has been working flat out to try and repair Kimi Antonelli's car for Qualifying#F1 #AusGP pic.twitter.com/OWU0cUkryb — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Hiába volt csúszás a szabadedzésen, és volt Antonelli balesete, az időmérő edzés nem csúszott, magyar idő szerint pontban 6 órakor elindult. A Q1-ben már az elején nagy volt a tumultus, ez nem is csoda, immár 22 autónak kellett elférnie, ráadásul egy viszonylag rövid pályán. Lando Norris az időmérőn is csúszkált, Oscar Piastri sokkal magabiztosabbnak tűnik: a vb-címvédő 1:21.232-es idővel nyitott csak.