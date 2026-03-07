Sok technikai probléma nehezítette a Forma–1 -es mezőny helyzetét a pénteki és szombati szabadedzéseken, és ha ez még nem lenne elég, a Mercedes pilótája, Kimi Antonelli egy brutális balesetben össze is törte az autóját.
Már az időmérő edzésen bizonyíthatnak a Forma–1 -es sztárok
Ami a korábbi edzéseket illeti, az elsőn az olasz istálló nyújtott biztató teljesítményt, Leclerc mögött ugyanis csapattársa, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton zárt a második helyen. Mögötte a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen végzett a harmadik pozícióban a Red Bull-lal.
A második edzésen a hazai közönség nagy örömére Piastri érte el a legjobb köridőt, őt a vb-címre is esélyesnek tartott Mercedes-pilóták követték Andrea Kimi Antonelli, George Russell sorrendben. A Ferrarik ezúttal a negyedik és ötödik helyre értek oda, Hamilton valamivel több mint két tizedmásodperccel volt gyorsabb Leclerc-nél. Verstappen hatodikként fejezte be a gyakorlást.
A harmadik szabadedzésen George Russell futotta a legjobb időt, mögötte Lewis Hamilton és Charles Leclerc végzett, míg Kimi Antonelli brutálisan összetörte a Mercedest. Izgalmakban és technikai hibákból tehát nem volt hiány eddig is, így érkeztük el az időmérő edzéshez, amelynek a nagy esélyese előzetesen egyértelműen George Russell volt.
A legnagyobb kérdés pedig az volt, hogy vajon a szombat hajnali balesete után ott lehet-e az időmérőn a másik Mercedes-pilóta, Kimi Antonelli. Nos, az előzetes hírek arról szóltak, hogy összerakták az autót, de semmi biztosat nem lehetett mondani. Az F1 hivatalos oldala szerint is gőzerővel dolgoztak az edzés előtt azon, hogy a fiatal olasz részt tudjon venni az az időmérőn.
Hiába volt csúszás a szabadedzésen, és volt Antonelli balesete, az időmérő edzés nem csúszott, magyar idő szerint pontban 6 órakor elindult. A Q1-ben már az elején nagy volt a tumultus, ez nem is csoda, immár 22 autónak kellett elférnie, ráadásul egy viszonylag rövid pályán. Lando Norris az időmérőn is csúszkált, Oscar Piastri sokkal magabiztosabbnak tűnik: a vb-címvédő 1:21.232-es idővel nyitott csak.
George Russell 1:19.840-es idővel robbantott és vette át a vezetést a Q1-ben.
Max Verstappen autójának hátsó kerekei blokkoltak, így a holland a gumifalban kötött ki, mért kör nélkül. Jött is a piros zászló.
Max Verstappen balesete viszont esélyt adott Antonelli szerelőinek, így az olasz ki tudott menni a pályára. Stroll és Sainz ki sem tudni jönni a garázsból, Verstappen is biztos kieső. Közben Antonellit boxutcai szabálytalanságért feljegyezték a felügyelők. A Q1-et Russel nyerte 1:19.507-es idővel, míg Stroll, Sainz, Verstappen, Pérez, Bottas és Alonso búcsúzott.
Antonelli pedig a 6. helyen jutott tovább és a csapatrádióban hálálkodott a szerelőknek, akik tényleg csodát tettek a Mercedesszel.
A Q2-ben tehát már csak 16 versenyző maradt. A Mercedesek oktatták a mezőnyt, Russel futott egy 1:18.934-es időt, mögötte a csapattársa, Antonelli volt. Közben Lindblad is meglepte a nézőket, a Racing Bulls újonc pilótája egész hétvégén parádésan vezetett, ő is odatett egy 1:20 alatti időt. Az utolsó percek is hatalmas csatát hoztak: a Q2-őt is Russell nyerte, míg Colapinto, Albon, Bearman, Gasly, Ocon és Hülkenberg búcsúzott.
Az újonc Audi pilótája, Gabriel Bortoleto bejutott a Q3-ba, de a boxba menet megállt alatta az autó.
A Q3-ban Bortoleto hiányában már csak kilenc pilóta harcolt a pole pozícióért. Jött az újabb piros zászló,
Antonelli hagyott el egy valamilyen hűtőelemet a pályán. Norris el is találta, míg a Mercedes büntetés elé nézhet.
Nagyon sok volt a hiba az időmérőn, de ez nem is meglepő, még a versenyzők is ismerkednek az új autókkal. Négy perccel az időmérő edzés vége előtt Russell, Norris, Hadjar volt az első három sorrendje. Az utolsó percek hatalmas tűzijátékot hoztak, Russell nyerte meg az időmérőt 1:18.518-as idővel, mögötte a csapattársa, az ugyancsak Mercedesszel versenyző Antonelli lett, míg a harmadik nagy meglepetésre Hadjar lett. Norris csak a hatodik, Hamilton pedig a hetedik lett.
Az 58 körös Ausztrál Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 5 órakor rajtol Melbourne-ben.
