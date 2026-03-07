A 28 éves pilótának, George Russell ez pályafutása nyolcadik pole pozíciója a Forma–1-ben. Russell mögött csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli végzett a második helyen azok után, hogy a harmadik szabadedzésen nagyon összetörte az autóját, melyet a csapat az időmérő elejére összerakott. A harmadik rajtkockát Isack Hadjar, a Red Bull francia versenyzője kaparintotta meg.

Max Verstappen még nem találkozott hasonlóval Forma–1-es pályafutása során

Így látták az Ausztrál Nagydíj időmérőjét a Forma–1 sztárjai

„Nagyon jó napot zártunk. Minden kis lehetőséget kihasználtunk, ahogy hűlt az idő, egyre jobb lett az autó, a pálya feküdt nekünk. Örülök, hogy itt áll mellettem Kimi (Kimi Antonelli – a szerk) is, a garázsnak jár az elismerés, amiért összerakták neki az autót.

Nem könnyű vezetni ezeket az autókat. Nagyon izgatottan várom már a futamom. A szurkolóknak is biztos nagyon izgalmas lehet, örülök neki, hogy ennyien itt vannak és támogatnak minket. Kíváncsi leszek, milyen lesz az új autókkal. A rajtokat szimuláltuk, a kerékcserékre is kíváncsi leszek.

Mindenesetre most örülök neki, hogy sikerült ilyen időmérőt összerakni” – mondta George Russell.

„Nem volt könnyű, a harmadik szabadedzésen a falba csapódtam, de

a garázsban dolgozó emberek igazi hősök. Be sem állítottuk az autót, csak kirgurultam a pályára. Nagyszerű teljesítmény volt mindenkitől. Össze kellett szednem magam,

remélem, hogy legközelebb nyugodtabb, tisztább hétvégém lesz. Várom a futamot, szeretnék jó eredményt elérni” – árulta el Kimi Antonelli.

„Köszönöm a szurkolóknak. Sima időmérő edzés volt,

Az egész hétvégén szenvedtem egy kicsit, nem éreztem, hogy versenyben lehetek az első három helyért folytatott harcban. A Ferrarik és a Mercedesek is előttünk voltak. Viszont jól építettük fel az időmérőt, jó utolsó kört tudtam autózni.

Amit tudok, megteszek a futamom, próbálom megtartani a harmadik helyem, és megszerezni a második dobogós helyezésemet a Forma-1-ben” – mondta Isack Hadjar.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája az időmérő első szakaszában megcsúszott és a falnak csapódott, így mért kör nélkül zárt és csak a mezőny végéről startol majd.

Ráléptem a fékekre és a hátsó tengely blokkolt. Soha nem volt ilyen a karrierem során. Ezt nem lehet megmenteni ilyen tempónál. Nem volt komoly a becsapódás, de a kormány kipattant a kezemből. Ezért kellett orvoshoz mennem, de szerencsére minden rendben van, picit fáj, de nagy baj nincs”

– értékelt Max Verstappen.