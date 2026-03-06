A Forma–1 történetének talán egyik legátfogóbb szabályváltoztatását követően az Ausztrál Nagydíjjal rajtol el a 77. világbajnoki idény, amely a csapatok és a versenyzők számára a szezon előtt lebonyolított tesztek ellenére gyakorlatilag ugrás az ismeretlenbe.
Vajon csak gondokat hoz az új Forma–1-es idény?
Ahogy arról beszámoltunk, az első szabadedzést Charles Leclerc nyerte 1:20.267-es idővel, mögötte Lewis Hamilton, Max Verstappen és Isack Hadjar volt a sorrend. Lando Norris csak a 19. lett, de Lindblad 5. pozíciója is meglepő volt.
A jelentős módosítások közül szemre a leglátványosabb az autók méretének megváltozása, a versenygépek ugyanis rövidebbek és keskenyebbek lettek, a padlólemezekre és a motorokra vonatkozó új előírások nyomán pedig aerodinamikai szempontból is másképp mutatnak, mint korábban. A Pirelli gumik mérete szintén változott, mind elöl, mind pedig hátul keskenyebbek lettek az abroncsok, az állítható hátsó szárnyat (DRS) pedig az úgynevezett aktív aero csomag váltotta fel, így ebben az esztendőben már nemcsak a hátsó, hanem az első szárny lapjai is nyílni, dőlni, vagy éppen forogni fognak - utóbbi megoldással a hátsó légterelő elemnél a Ferrari rukkolt elő.
A második szabadedzés magyar idő szerint péntek reggel 6 órakor rajtolt el: a csapatok többsége most is úgy gondolta, hogy gyorsan kijön, nem bíz semmit a véletlenre. Mindenki érdeklődéssel várta, vajon ezúttal kevesebb lesz-e a technikai probléma, mint volt az első edzésen.
George Russell számára érdekes közjátékkal indult a szabadedzés, ugyanis a boxban belement Arvid Lindbladba, az első orrkúpját gyorsan le is kellett cserélni.
Négy perc sem telt el, amikor Franco Colapinto autója lassult le, ennek ellenére nem húzódott le, Lewis Hamilton nem érzékelte és kis híján beleszállt. Szerencsére nagyot mentett a hétszeres világbajnok, és elkerülte az óriási balesetet.
Max Verstappen sem lehetett boldog, láthatóan nagy gondok voltak a Red Bullal is, a szerelők tolták vissza a garázsba az autót.
Lewis Hamilton azonban nem foglalkozott a többiek gondjaival, és 1:20.903-as idővel az élre állt. Szűk negyedóra telt el az edzésből, amikor végre Fernando Alono is pályára került a sok sebből vérző Aston Martinnal. Az autó nem tűnt egészségesnek, a hangja sem volt túl bíztató.
Közben az élmezőnyben több változás is történt, Russell, Piastri, Antonelli volta sorrend, őket a Ferrarik követték, akik ezúttal is voltak a legjobbak között. Lance Stroll futott egy már értékelhető kört az Aston Martinnal, a valamivel több mint hát másodperces lemaradás már nem is tűnt olyan soknak a korábbiakhoz képest. Szűk fél órát kellett várni az első 1:20 alatt körhöz: Antonelli 1:19.943-as idővel állt az élre.
Közben Vertappen is vissza tudott térni a pályára és futott egy nyolcadik időt, épp a csapattársa, Isack Hadjar mögött állt.
A Mercedeseket pedig Piastri lepte meg, 1:19.729-es idővel vette át a vezetőst bő húsz perccel az edzés vége előtt, miközben Lando Norris továbbra is csak szenvedett.
Bár továbbra is több mint egy másodperces lemaradásban volt a csapattársához képest, Norris legalább tudott mutatni valamit, és negyedórával az edzés vége előtt a hetedik helyre ugrott. A csapatok a hajrában már versenyszimulációkat tartottak, mindenki próbálta a lehető legtöbb kört megtenni, még mindig sok volt a kérdőjel. Tíz perccel a vége előtt Max Verstappen csúszott le és látogatta meg a kavicságyat, de vissza tudott térni a pályára, de Hamilton is hasonlóan járt. A holland pár alkatrészt is elhagyott közben.
Sergio Pérez nem tudta befejezni az edzést, az autó a pályán megállt alatta, nem meglepő módon ismét jött a virtuális biztonsági autós szakasz, ameddig ki nem tolták a Cadillacet.
A második szabadedzést végül Oscar Piastro nyerte 1:19.729-es idővel, mögötte a két Mercedes fért fel a virtuális dobogóra. A Ferrarik végeztek a negyedik, ötödik helyen, Verstappen a hatodik, Norris a hetedik lett.
Az idénynyitó ausztráliai esemény időmérő edzése – magyar idő szerint – szombaton 6 órakor, míg az 58 körös melbourne-i futam vasárnap 5 órakor rajtol.
- Kapcsolódó cikkek: