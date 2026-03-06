A Forma–1 történetének talán egyik legátfogóbb szabályváltoztatását követően az Ausztrál Nagydíjjal rajtol el a 77. világbajnoki idény, amely a csapatok és a versenyzők számára a szezon előtt lebonyolított tesztek ellenére gyakorlatilag ugrás az ismeretlenbe.

A Forma–1-es Ausztrál Nagydíjon már a szabadedzések is nagy izgalmakat hoztak

Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Vajon csak gondokat hoz az új Forma–1-es idény?

Ahogy arról beszámoltunk, az első szabadedzést Charles Leclerc nyerte 1:20.267-es idővel, mögötte Lewis Hamilton, Max Verstappen és Isack Hadjar volt a sorrend. Lando Norris csak a 19. lett, de Lindblad 5. pozíciója is meglepő volt.

A jelentős módosítások közül szemre a leglátványosabb az autók méretének megváltozása, a versenygépek ugyanis rövidebbek és keskenyebbek lettek, a padlólemezekre és a motorokra vonatkozó új előírások nyomán pedig aerodinamikai szempontból is másképp mutatnak, mint korábban. A Pirelli gumik mérete szintén változott, mind elöl, mind pedig hátul keskenyebbek lettek az abroncsok, az állítható hátsó szárnyat (DRS) pedig az úgynevezett aktív aero csomag váltotta fel, így ebben az esztendőben már nemcsak a hátsó, hanem az első szárny lapjai is nyílni, dőlni, vagy éppen forogni fognak - utóbbi megoldással a hátsó légterelő elemnél a Ferrari rukkolt elő.

A második szabadedzés magyar idő szerint péntek reggel 6 órakor rajtolt el: a csapatok többsége most is úgy gondolta, hogy gyorsan kijön, nem bíz semmit a véletlenre. Mindenki érdeklődéssel várta, vajon ezúttal kevesebb lesz-e a technikai probléma, mint volt az első edzésen.

George Russell számára érdekes közjátékkal indult a szabadedzés, ugyanis a boxban belement Arvid Lindbladba, az első orrkúpját gyorsan le is kellett cserélni.

Not the way Russell or Lindblad wanted to start FP2! 🫣



Here's the moment between the pair in the pit lane 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/5cgKP41xYb — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Négy perc sem telt el, amikor Franco Colapinto autója lassult le, ennek ellenére nem húzódott le, Lewis Hamilton nem érzékelte és kis híján beleszállt. Szerencsére nagyot mentett a hétszeres világbajnok, és elkerülte az óriási balesetet.

Max Verstappen sem lehetett boldog, láthatóan nagy gondok voltak a Red Bullal is, a szerelők tolták vissza a garázsba az autót.

Stationary Max 😳



Verstappen's Red Bull comes to a halt at the end of the pit lane before being pushed back to the garage by his team #F1 #AusGP pic.twitter.com/MClpmbYNR1 — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Lewis Hamilton azonban nem foglalkozott a többiek gondjaival, és 1:20.903-as idővel az élre állt. Szűk negyedóra telt el az edzésből, amikor végre Fernando Alono is pályára került a sok sebből vérző Aston Martinnal. Az autó nem tűnt egészségesnek, a hangja sem volt túl bíztató.