Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkijék lebuktak, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság olajvezeték működőképes! 

Olvasta?

Irán többször is merényletet kísérelt meg Trump ellen

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Közel-Keleten zajló háborús konfliktus miatt kérdések vetődtek fel a hétvégére tervezett idénynyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíj megrendezésével kapcsolatban, de a melbourne-i szervezők szerint nem lesz gond a világbajnoki sorozat idei első hétvégéjének lebonyolításával.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai, valamint a teheráni megtorló csapások miatt a Közel-Kelet nagy részén leállt a légi forgalom, ennek következményeként a Forma-1-ben dolgozóknak módosítaniuk kellett az utazásaikat Ausztrália felé. A legtöbben a dubaji vagy a dohai átszállás helyett Szingapúr vagy Hongkong felől közelítették meg az óceániai helyszínt. Az Ausztrál Nagydíj elnök-vezérigazgatója azt mondta, nagyjából ezer alkalmazottnak kellett változtatnia az útvonalán Melbourne felé – adta hírül az MTI.

A Forma-1 új szezonja az Ausztrál Nagydíjjal rajtol
A Forma-1 új szezonja az Ausztrál Nagydíjjal rajtol
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Mi lesz a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjjal?

„A Forma-1 szervezete nagyon jó abban, hogy embereket utaztasson a világ körül, hiszen ez a feladata. 

Ezúttal is meg tudtak oldani minden problémát, ezért nem számítunk arra, hogy a közel-keleti történéseknek hatásuk lenne a versenyünkre” 

– nyilatkozta Travis Auld. Úgy fogalmazott, a versenyzők, a mérnökök és a csapatvezetők biztosan ott lesznek Melbourne-ben, a versenyautókat pedig konténerekben már leszállították és a pályán vannak.

Ausztrália mellett a szezon negyedik és ötödik futama is a figyelem középpontjába került a fegyveres konfliktus miatt: április 12-én Bahreinben versenyezne a mezőny, rá egy hétre pedig a Szaúdi Nagydíj következne Dzsiddában.

„Ahogyan minden ilyen esetben, úgy most is figyelemmel kísérjük az eseményeket és szoros együttműködésben vagyunk az illetékes hatóságokkal” – idézte a német hírügynökség az F1 egyik szóvivőjét.

Ausztrália után a jövő hét végén Kína szerepel a naptárban, majd március végén Japánba látogat a száguldó cirkusz.

Áprilist követően csak ősszel tér majd vissza a mezőny a Közel-Keletre, november végén Katar, december elején az egyesült arab emírségekbeli Abu-Dzabi szerepel a programban.

A szezonnyitó Ausztrál Nagydíj tehát nem marad el, a futam vasárnap – magyar idő szerint – 5 órakor rajtol.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!