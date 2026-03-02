Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai, valamint a teheráni megtorló csapások miatt a Közel-Kelet nagy részén leállt a légi forgalom, ennek következményeként a Forma-1-ben dolgozóknak módosítaniuk kellett az utazásaikat Ausztrália felé. A legtöbben a dubaji vagy a dohai átszállás helyett Szingapúr vagy Hongkong felől közelítették meg az óceániai helyszínt. Az Ausztrál Nagydíj elnök-vezérigazgatója azt mondta, nagyjából ezer alkalmazottnak kellett változtatnia az útvonalán Melbourne felé – adta hírül az MTI.

A Forma-1 új szezonja az Ausztrál Nagydíjjal rajtol

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Mi lesz a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjjal?

„A Forma-1 szervezete nagyon jó abban, hogy embereket utaztasson a világ körül, hiszen ez a feladata.

Ezúttal is meg tudtak oldani minden problémát, ezért nem számítunk arra, hogy a közel-keleti történéseknek hatásuk lenne a versenyünkre”

– nyilatkozta Travis Auld. Úgy fogalmazott, a versenyzők, a mérnökök és a csapatvezetők biztosan ott lesznek Melbourne-ben, a versenyautókat pedig konténerekben már leszállították és a pályán vannak.

Ausztrália mellett a szezon negyedik és ötödik futama is a figyelem középpontjába került a fegyveres konfliktus miatt: április 12-én Bahreinben versenyezne a mezőny, rá egy hétre pedig a Szaúdi Nagydíj következne Dzsiddában.

FOR THE FIRST TIME IN 2026, IT'S RACE WEEK!! 🤩



This weekend, 22 drivers will take to the track in Australia for the first round of the season 🙌#F1 #AusGP pic.twitter.com/ai83EtH7Ko — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

„Ahogyan minden ilyen esetben, úgy most is figyelemmel kísérjük az eseményeket és szoros együttműködésben vagyunk az illetékes hatóságokkal” – idézte a német hírügynökség az F1 egyik szóvivőjét.

Ausztrália után a jövő hét végén Kína szerepel a naptárban, majd március végén Japánba látogat a száguldó cirkusz.

Áprilist követően csak ősszel tér majd vissza a mezőny a Közel-Keletre, november végén Katar, december elején az egyesült arab emírségekbeli Abu-Dzabi szerepel a programban.

A szezonnyitó Ausztrál Nagydíj tehát nem marad el, a futam vasárnap – magyar idő szerint – 5 órakor rajtol.