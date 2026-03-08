Az idénynyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíj első szabadedzésén Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb, majd a második gyakorláson a hazai közönség előtt szereplő Oscar Piastri, a McLaren pilótája érte el a legjobb kört.

Kimi Antonelli és George Russell indultak az első sorból a Forma-1-es idénynyitón

Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP

A harmadik szabadedzésen már George Russell, a Mercedes pilótája volt a leggyorsabb, majd a brit versenyző az időmérőn is elképesztően nagy fölénnyel diadalmaskodott, így megszerezte a pole-pozícizót.

Melbourne-ben indul a Forma-1-es szezon

Az időmérő legnagyobb meglepetését a négyszeres világbajnok Max Verstappen szolgáltatta, aki az első szakaszban megcsúszott és a falnak csapódott a Red Bull-lal, így mért kör nélkül zárt és csak a mezőny végéről startol majd.

Egyáltalán nem élvezem a jelenlegi szabályokat. Ahogy mondtam már, semennyire nem érdekel, hogy hová kvalifikálom magam. Akár az élre, akár most a mezőny végére. Érzelmek és érzések tekintetében teljesen üres az egész”

– nyilatkozta a holland sztár, aki már a téli szimulációk során is érezte, hogy nagyon nehéz éve lesz.

Verstappennek egyáltalán nem tetszik az új Forma-1-es irány

Fotó: Martin Keep/AFP

Az idénynyitó előtt a világbajnoki címvédő Lando Norris is hangot adott elégedetlenségének az új Forma-1-es autókkal kapcsolatban.

A Forma-1 valaha volt legjobb autóitól, amiket a legjobb volt vezetni, eljutottunk a talán legrosszabbakhoz. Szívás, de együtt kell élni vele”

– vélekedett a brit pilóta, aki harmadik sorból rajtolhat majd Oscar Piastri mellől.

A teljes rajtsorrend:

George Russell (brit, Mercedes), Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) Isack Hadjar (francia, Red Bull), Charles Leclerc (monacói, Ferrari) Lando Norris (brit, McLaren), Lewis Hamilton (brit, Ferrari) Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls), Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (brazil, Audi), Nico Hülkenberg (német, Audi) Oliver Bearman (brit, Haas), Esteban Ocon (francia, Haas) Pierre Gasly (francia, Alpine), Alexander Albon (thaiföldi, Williams) Franco Colapinto (argentin, Alpine), Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) Sergio Pérez (mexikói, Cadillac), Valtteri Bottas (finn, Cadillac) Max Verstappen (holland, Red Bull), Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Az Ausztrál Nagydíj elképesztő közjátékkal kezdődött. Oscar Piastri, a McLaren hazai környezetben versenyző pilótája a kivezető körén egy kanyart követően megcsúszott és összetörte az autóját, így számára már a rajt előtt véget ért a futam.