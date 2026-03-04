Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Elkezdődött: ez most már tényleg a világháború? – döbbenetes hír jött

Fontos

Irán megtámadta a NATO-t, hatalmas veszélyben a világ

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Ausztrál Nagydíjjal veszi kezdetét az új idény az F1-ben. A Forma-1-es szezonnyitóval kapcsolatban a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) bejelentette, hogy a korábbi hírekkel ellentétben marad a megszokott 80 km/h-s sebességlimit a bokszutcában.

Nem éppen ideális a hétvégi Forma-1-es szezonnyitó felvezetése, a Közel-Keleten zajló háborús konfliktus miatt bonyodalmak adódtak. Ennek kapcsán az Ausztrál Nagydíj megrendezése körül kérdések merültek fel, de a melbourne-i szervezők mindenkit megnyugtattak, hogy a futam nem marad el. Nemrég arról szóltak a hírek, hogy fontos szabályváltozás lép életbe a bokszutcában érvényben lévő sebességhatárt illetően, ám nem sokkal később az FIA tisztázta a helyzetet.

A Forma-1 regnáló bajnoka, Lando Norris
A Forma-1 regnáló bajnoka, Lando Norris
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Mi változik a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon?

Az Ausztrál Nagydíj rendezvényigazgatója, Tom Mottram nemrég fontos változásról számolt be. Nyilatkozatában arról beszélt, hogy a tizenegyedik csapat, a Cadillac érkezése miatt van szükség módosításra. Annak érdekében, hogy a plusz emberek elférjenek biztonságosan a bokszutcában, 60 km/h-ra csökkentik a sebességkorlátot, ami a futam stratégiai lehetőségeit is befolyásolta volna a kerékcserék során a bokszban eltöltött idő növekedése miatt. 

Az FIA azonban azóta jelezte, hogy mégsem lesz változás ezen a téren, tehát idén is marad az eddigi 80 km/h-s sebességkorlát 

a melbourne-i bokszutcában.

A szövetség egyúttal azt is közölte, hogy a közel-keleti háborús konfliktus miatti késések okán felfüggesztette a csapatok személyzetére vonatkozó kijárási tilalmat szerda és csütörtök estére. Mindez azt jelenti, hogy nincs záróra, amely után nem dolgozhatnának a csapattagok a paddockban.

A Forma-1 2026-os idénye rengeteg izgalmat ígér, a szabályváltozások, a Cadillac belépése és a debütáló pilóták mind színesíteni fogják az idei évadot.

  • Kapcsolódó cikkek
A Cadillac sorsa is a biztos bukás lesz a Forma-1-ben?
Itt a Red Bull főnökének lesújtó véleménye a 2026-os szezon előtt
Hamilton drámai vallomást tett az F1-es szezon előtt, mindenkit meglepett

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!