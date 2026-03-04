Nem éppen ideális a hétvégi Forma-1-es szezonnyitó felvezetése, a Közel-Keleten zajló háborús konfliktus miatt bonyodalmak adódtak. Ennek kapcsán az Ausztrál Nagydíj megrendezése körül kérdések merültek fel, de a melbourne-i szervezők mindenkit megnyugtattak, hogy a futam nem marad el. Nemrég arról szóltak a hírek, hogy fontos szabályváltozás lép életbe a bokszutcában érvényben lévő sebességhatárt illetően, ám nem sokkal később az FIA tisztázta a helyzetet.

A Forma-1 regnáló bajnoka, Lando Norris

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Mi változik a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon?

Az Ausztrál Nagydíj rendezvényigazgatója, Tom Mottram nemrég fontos változásról számolt be. Nyilatkozatában arról beszélt, hogy a tizenegyedik csapat, a Cadillac érkezése miatt van szükség módosításra. Annak érdekében, hogy a plusz emberek elférjenek biztonságosan a bokszutcában, 60 km/h-ra csökkentik a sebességkorlátot, ami a futam stratégiai lehetőségeit is befolyásolta volna a kerékcserék során a bokszban eltöltött idő növekedése miatt.

Az FIA azonban azóta jelezte, hogy mégsem lesz változás ezen a téren, tehát idén is marad az eddigi 80 km/h-s sebességkorlát

a melbourne-i bokszutcában.

❌ NO PITLANE SPEED REDUCTION



After several media reports claimed the pitlane speed limit had dropped to 60km/h for Melbourne, F1 teams checked with race control due to potential strategy impacts.



The FIA confirmed the limit remains unchanged at 80km/h. pic.twitter.com/M1i08wYbqh — The Race (@wearetherace) March 4, 2026

A szövetség egyúttal azt is közölte, hogy a közel-keleti háborús konfliktus miatti késések okán felfüggesztette a csapatok személyzetére vonatkozó kijárási tilalmat szerda és csütörtök estére. Mindez azt jelenti, hogy nincs záróra, amely után nem dolgozhatnának a csapattagok a paddockban.

A Forma-1 2026-os idénye rengeteg izgalmat ígér, a szabályváltozások, a Cadillac belépése és a debütáló pilóták mind színesíteni fogják az idei évadot.