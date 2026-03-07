Szombaton korán beszámoltunk már arról, hogy Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb az idénynyitó Ausztrál Nagydíj első szabadedzésén, a második gyakorláson a hazai közönség előtt szereplő Oscar Piastri, a McLaren pilótája érte el a legjobb kört, majd a harmadik szabadedzést a Mercedes brit sztárja, George Russell nyerte meg. A Forma-1 szombat reggel pedig már az időmérő edzéssel folytatódott: a pole pozíciót George Russell szerezte meg, míg mögötte a csapattársa, Kimi Antonelli és a Red Bullos Isack Hadjar végzett, mellettük pedig Verstappen balesete borzolta a kedélyeket. A reggeli káosz után pedig jött a feketeleves, az Alpine és a Mercedes is komoly pénzbüntetést kapott.

A Forma-1-es időmérő után röpködtek a büntetések

A Forma-1 első időmérője után lecsaptak két istállóra

Az Alpine F1 csapata bírságot kapott az Ausztrál Nagydíj időmérő edzésén elkövetett hiba miatt. A rajtrács-kiosztás során történt az incidens, amikor Pierre Gasly autója elindult a garázsból, és egy alkatrész a gyors sávba gurult. Az Alpine képviselőjét behívták a versenybírókhoz, ahol elmagyarázták a helyzetet, azonban a versenybírók úgy ítélték meg, hogy 5 000 eurós bírság kiszabása szükséges. A versenybírók ítéletüket részletesen ismertető nyilatkozatában a következőket írták: „A videofelvételek bizonyítják, hogy amikor az autó a kvalifikáció során elhagyta a garázst, a bal első kerék szerelvényéből egy alkatrész levált, és a gyors sávon átgurult, majd a boxutca belső sávjában állt meg. A csapat képviselője elismerte a hibát és bocsánatot kért a mulasztásért. Kifejtette, hogy egy szerelő véletlenül nem rögzítette megfelelően az alkatrészt az autó előkészítése során, ami azt eredményezte, hogy az alkatrész levált, amikor az autó elhagyta a garázst."

Az Alpine mellett a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a kvalifikáció végén a Mercedes csapatát is megbüntette. A Mercedes amiatt került bajba, mert a Q1-ben a Verstappen balesete következtében létrejött piros zászlós fázis végén egy szerelő szabálytalan módon hozzáért Antonelli autójához, és hátratolta azt. Ennek ugyan nem lett következménye, de a hűtőalkatrész lerepülésének viszont igen: 7500 eurós pénzbírsággal sújtották az istállót.