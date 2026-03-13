Versenynaptárat befolyásoló bejelentésre készül a Forma-1, amely a Sky Sports értesülései szerint a sanghaji hétvége végéig törölni fogja a programból a Bahreini és Szaúdi Nagydíjat. Az említett két futam megrendezése akkor került veszélybe, amikor az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megtámadta Iránt, kirobbantva ezzel a jelenleg is zajló közel-keleti konfliktust.

Bahreinben már köröztek idén az új Forma-1-es autók

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Fontos bejelentésre készül a Forma-1

A jogtulajdonos Sky tv-csatorna úgy tudja, hogy az április 12-re, illetve 19-re tervezett futamok kiesésével az idei program a 24 helyett 22 versenyből áll majd. Ha valóban törlik a szezon negyedik és ötödik viadalát, akkor áprilisban nem lesz verseny, május 3-án, Miamiban folytatódik majd a küzdelem – írta az MTI.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadta meg Iránt, amely aztán több amerikai katonai bázis ellen indított ellentámadást a régióban. Az F1 idénynyitóját a terveknek megfelelően megrendezték a múlt héten Melbourne-ben, ezen a hétvégén pedig Kínában versenyeznek a pilóták. A következő futamra – március 27-29-én – Japánban kerül sor.