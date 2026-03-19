A Forma–1-es paddockban azonnal megindultak az egyeztetések a kieső bevételek pótlásáról. A számítások szerint a sportág vezetése mintegy 130 millió dolláros veszteséggel számolhat: ebből a Bahreini Nagydíj elmaradása 52 millió, a szaúdi futam kiesése további 65 millió dolláros mínuszt jelent, a fennmaradó részt pedig egyéb bevételek hiánya adja.

Ennyire nagy a baj a Forma–1-ben?

Nagy bajba került a háborús helyzet miatt a Forma–1?

A helyzet a csapatokat is súlyosan érinti, mivel számos szponzori kifizetés teljesítményhez és megjelenéshez kötött. A

két verseny elmaradása miatt ezek a bevételek befagyhatnak, így egyes istállók akár 20 millió dollárt meghaladó veszteséggel is szembesülhetnek

– írja a Motorsport.

A krízis kezelésében a McLaren és a Williams vállalt vezető szerepet: közös beadványt készítenek az FIA-hoz, amelyben azt kérik, hogy a törölt futamokat „vis maior” kategóriába sorolják. Ez egyrészt enyhítené a költségvetési sapka szigorát, másrészt lehetővé tenné közvetlen pénzügyi kompenzáció biztosítását a folyamatosan felmerülő fix költségek fedezésére.

A helyzet különösen érzékenyen érinti az idén belépő Cadillacet is. Az amerikai csapat érkezésével a jogdíjakat már 11 felé kell osztani, ami átlagosan 12 millió dolláros kiesést jelent istállónként. A Cadillac számára ez különösen rosszkor jött, hiszen a belépéshez szükséges beruházások már eddig is meghaladták az egymilliárd dollárt. A csapat vezetése „rendszerszintű sokknak” nevezte a helyzetet, és már lobbizik egy nagyobb előlegért a friss belépők számára létrehozott alapból.

A feszültséget a Liberty Media és a Forma–1 vezetése is érzékeli. Stefano Domenicali vezérigazgató jelezte: nyitottak a megoldásra, és elképzelhető, hogy a jövőbeli kifizetések egy részét előrehozzák,

ezzel segítve a csapatok likviditását és stabilizálva a mezőny pénzügyi helyzetét a kényszerszünet idején.