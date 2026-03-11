A 2026-os szezonban már nem 10, hanem 11 istálló szerepel a Forma-1-ben, a Cadillac újonc csapatként, két rutinos pilótával, Valtteri Bottasszal és Sergio Pérezzel a fedélzeten csatlakozott a mezőnyhöz.

A Cadillac után újabb csapattal bővülhet a Forma-1?

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A BYD lehet a Forma-1 12. csapata?

A BYD gyors növekedést ért el hazai piaca mellett, és a Bloomberg szerint a vállalat vezetői most a motorsportba való terjeszkedést fontolgatják, hogy növeljék a márka globális vonzerejét. Külföldi sajtóhírek szerint mind a saját csapat létrehozása, mind a paddockban már létező 11 istálló egyikének megvásárlása a tervek között szerepel.

Az F1-be történő belépés ára azonban hihetetlenül magas, a költségek akár 370 millió fontra is emelkedhetnek,

ha figyelembe vesszük az autó fejlesztését és a sportvezetőkkel folytatott belépési tárgyalásokat.

A Forma-1 újoncának, a Cadillacnek 358 millió fontjába került, hogy 2026-tól a résztvevője lehessen a száguldó cirkusznak. Az F1-be történő belépés folyamata azonban hosszú és bonyolult, és nem valószínű, hogy az FIA tárt karokkal várná a 12. csapatot, nem sokkal azt követően, hogy egy 11. alakulat is csatlakozott a mezőnyhöz.

Bár a BYD esélyei azért közel sem egyenlőek a nullával, ugyanis a szövetség elnöke, Mohamed bin Szulajm korábban azt mondta, hogy a jövőben a következő lépés egy kínai gyártó belépetése lenne a Forma-1-be.

A BYD (a betűszó a „Build Your Dreams” rövidítése) a világ egyik legnagyobb kínai multinacionális vállalata, amely elsősorban az elektromos autók, akkumulátorok és megújuló energiaforrások területén piacvezető. Az 1995-ben eredetileg akkumulátorgyártóként alapított cég mára a Tesla egyik legfőbb globális versenytársává vált.