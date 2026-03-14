A rajtrács felé vezető körön egy védőburkolat repült le az autóról, és a pályán landolt. A Forma-1 illetékesei emiatt vizsgálatot indítottak, mert a csapat nem biztonságos állapotban engedte ki az autót a boxból.

Nagyot hibáztak a Forma-1-es Alpine csapat szerelői

Fotó: JOHN RICKY / ANADOLU

A Forma-1-es sprintfutam után vizsgálták csak az estete

A sprint után lefolytatott vizsgálat során kiderült, hogy Gasly úgy hagyta el az Alpine garázsát, hogy az antennákat védő burkolat még az autón volt.

„A sportfelügyelők meghallgatták a 10-es autó versenyzőjét (Pierre Gaslyt) és a csapat képviselőjét, megvizsgálták a videófelvételeket, valamint egy visszaszerzett alkatrészt” – olvasható a jelentésben.

A jelentés szerint Gasly a rajtrács felé tartva úgy hagyta el a garázst, hogy az antenna védőburkolata még az autón volt, ez pedig később leesett. A pályabírók megtalálták az alkatrészt, amelyet átadtak a sportfelügyelőknek. A csapat elismerte, hogy az alkatrész Gasly autójáról esett le.

Gasly elmondta, hogy a glória miatt nem látta a burkolatot, és csak akkor vette észre a problémát, amikor valamit lerepülni látott az autóról, amit azonnal jelentett a csapatnak.

A csapat képviselője azt magyarázta, hogy kommunikációs problémákat próbáltak megoldani az autó előkészítése közben, és emiatt nem vették észre, hogy a burkolat még az autón maradt. A hibát csak akkor vették észre, amikor az autó már a boxutca gyors sávjába hajtott, és akkor úgy ítélték meg, hogy a burkolat valószínűleg nem fog leesni az egyetlen kör alatt a rajtrácsig.

A csapat később elismerte, hogy hiba volt ezt feltételezni, és utólag úgy látják, utasítaniuk kellett volna Gaslyt, hogy álljon meg még a boxutca kijárata előtt.

„Azáltal, hogy az autót a védőburkolattal együtt engedték ki, a csapat nem biztonságos állapotban küldte pályára a 10-es számú autót” – ezért kapott a csapat 5000 eurós büntetést.

A sprintversenyen Pierre Gasly végül a 11. helyen ért célba.