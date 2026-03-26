A döntést elsősorban biztonsági megfontolásokkal indokolták, de a háttérben komoly logisztikai és üzleti kényszerek is megjelentek. A Sky Sports szerint a kieső közel-keleti Forma-1-es futamokat nem pótolják, így a szezon 24-ről 22 versenyre rövidül, ami nemcsak a rajongóknak, hanem a televíziós közvetítőknek is érzékeny kiesés.

Max Verstappen a Japán Nagydíjon, Suzukában – a Forma-1 mezőnye innen vonul több hetes kényszerszünetre.

Forma-1: geopolitikai fék a száguldásban

A Forma-1 történetében nem ez az első alkalom, hogy világpolitikai események közvetlenül beavatkoznak a naptárba, de a mostani leállás hossza és időzítése rendkívüli. A legközelebbi párhuzam a 2011-es Bahreini Nagydíj esete, amikor az arab tavasz eseményei miatt a politikai instabilitás és a biztonsági kockázatok ellehetetlenítették a rendezést. Akkor is geopolitikai válság írta felül a sportág menetrendjét, hasonlóan a mostani helyzethez.

Míg a 2020-as koronavírus-járvány hónapokra lebénította a teljes szériát, a mostani szünet abban különbözik, hogy egy már megkezdett, rendkívül sűrű idény dinamikáját töri ketté.

A Formula1.com korabeli összefoglalói is jól mutatják, mekkora változást okozott akkor a szezon késleltetett rajtja: a versenynaptárt teljesen át kellett alakítani, több futam elmaradt, másokat pedig új időpontban rendeztek meg.

Frissebb példaként a 2023-as imolai futam említhető, amelyet áradások miatt töröltek, de ott egy elszigetelt természeti katasztrófa volt az ok, nem egy kiterjedt regionális konfliktus.

Üzleti és logisztikai érvágás

Gazdasági szempontból a törlés érzékeny veszteség a Liberty Media számára. A közel-keleti állomások az elmúlt évtizedben a Forma-1 pénzügyi tartóoszlopai lettek; ezek a futamok fizetik a legmagasabb rendezési díjakat, amelyek kiesése dollártízmilliókban mérhető. A The Guardian elemzése szerint a konfliktus hatása a régió egész sportiparára rányomja a bélyegét, és a Forma-1 csak az egyik leglátványosabb példája a gazdasági megtorpanásnak.

Idén titokban sem lehet majd F1-es autót látni Bahreinben

A gyakorlatban a logisztika kezelése is súlyos problémákat vet fel. A felszerelések mozgatása szigorú menetrend szerint zajlik, így a hirtelen törlés a teljes szállítási lánc újratervezését igényli. A PlanetF1 azt írja, a döntést ezért sem lehetett tovább halogatni. Figyelmeztető jelek egyébként már korábban is voltak, többek között egy bahreini gumitesztet is biztonsági okokból fújtak le.