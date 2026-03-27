Mint ismert, az első szuzukai szabadedzésen George Russell zárt az élen, mögötte a mercedeses csapattársa, Kimi Antonelli végzett, míg a harmadik a Forma–1-es vb-címvédő McLaren-pilóta, Lando Norris lett.

A szabadedzések sok fontos kérdésre választ adnak a Forma–1-es csapatoknak

Fotó: PHILIP FONG / AFP

Közelebb kerültek a megoldáshoz a Forma–1-es csapatok?

Az 1987 óta a versenynaptárban szereplő, hullámzó vonalvezetésű, nyolcas alakjáról ismert aszfaltcsík idén is komoly próbatétel elé állíthatja a versenyzőket, nem is csoda, hogy minden pályán töltött percet próbáltak az edzéseken is maximálisan kihasználni a csapatok.

A második szabadedzés magyar idő szerint pontosan 7 órakor elkezdődött, és sokan gondolták úgy, hogy azonnal a pályára mennek, míg az FIA tesztelte a virtuális biztonsági autós rendszert.

Ezen az edzésen már részt vett Fernando Alonso is, akinek nemrég az első gyereke megszületett. Öt perc elteltével Red Bull egy-kettő volt, Isack Hadjart (1:32.625) Max Verstappen követte. Ám ez sem tartott sokáig, csak addig, ameddig megérkezett a két Mercedes, majd

Oscar Pisastri is ment egy jó köridőt (1:31.495), amivel az élre is állt. Szűk tíz perc után Piastri, Russell, Antonelli volt az első három sorrendje, miközben a Red Bull oda-vissza cserélgette az első szárnyakat

Alexander Albon autója állt meg, nem működött a gázpedálja, majd egy rövid "álldogálás" után újra elindult a Williams, így nem volt szükség piros zászlóra.

Yellow flags fluttering as Alex Albon comes to a halt ✋



It's only a temporary glitch as the Williams driver gets going again 👍#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/dDQRXumjwy — Formula 1 (@F1) March 27, 2026

Charles Leclerc is ment egy komoly időt, 1:31.019-es idővel állt az élre. A napos idő ellenére sokat csúszkáltak a versenyzők, volt bőven hiba a körökben. Ezt követően nem igazán tudtak javítani a csapatok, Leclerc, Piastri, Russell volta sorrend.

Bő fél óra elteltével jöttek az újabb rohamok, Piastri 1:30.133-as idővel vette át a vezetést. Ez volt az első 1:31 alatti köridő. Max Verstappen viszont tovább szenvedett a Red Bullal, ami nem volt jó előjel a folytatást illetően.

Heading towards the halfway point in FP2



TOP 5

Piastri

Antonelli

Leclerc

Russell

Hamilton #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/eo2YkMq4AI — Formula 1 (@F1) March 27, 2026

A folytatásban is csendben rótták a köröket a versenyzők, sok izgalom nem volt a pályán, mindenki igyekezett a lehető legtöbb információt összegyűjteni az autókról. 22 perccel az edzés vége előtt Lando Norris fékezte el csúnyán az egyik kanyart, így ő sem tudott előrébb lépni a hatodik helyről. Ez már csak azért is érdekes volt, mert közben a csapattársa állt az élen.