Mint ismert, az első szuzukai szabadedzésen George Russell zárt az élen, mögötte a mercedeses csapattársa, Kimi Antonelli végzett, míg a harmadik a Forma–1-es vb-címvédő McLaren-pilóta, Lando Norris lett.
Az 1987 óta a versenynaptárban szereplő, hullámzó vonalvezetésű, nyolcas alakjáról ismert aszfaltcsík idén is komoly próbatétel elé állíthatja a versenyzőket, nem is csoda, hogy minden pályán töltött percet próbáltak az edzéseken is maximálisan kihasználni a csapatok.
A második szabadedzés magyar idő szerint pontosan 7 órakor elkezdődött, és sokan gondolták úgy, hogy azonnal a pályára mennek, míg az FIA tesztelte a virtuális biztonsági autós rendszert.
Ezen az edzésen már részt vett Fernando Alonso is, akinek nemrég az első gyereke megszületett. Öt perc elteltével Red Bull egy-kettő volt, Isack Hadjart (1:32.625) Max Verstappen követte. Ám ez sem tartott sokáig, csak addig, ameddig megérkezett a két Mercedes, majd
Oscar Pisastri is ment egy jó köridőt (1:31.495), amivel az élre is állt. Szűk tíz perc után Piastri, Russell, Antonelli volt az első három sorrendje, miközben a Red Bull oda-vissza cserélgette az első szárnyakat
Alexander Albon autója állt meg, nem működött a gázpedálja, majd egy rövid "álldogálás" után újra elindult a Williams, így nem volt szükség piros zászlóra.
Charles Leclerc is ment egy komoly időt, 1:31.019-es idővel állt az élre. A napos idő ellenére sokat csúszkáltak a versenyzők, volt bőven hiba a körökben. Ezt követően nem igazán tudtak javítani a csapatok, Leclerc, Piastri, Russell volta sorrend.
Bő fél óra elteltével jöttek az újabb rohamok, Piastri 1:30.133-as idővel vette át a vezetést. Ez volt az első 1:31 alatti köridő. Max Verstappen viszont tovább szenvedett a Red Bullal, ami nem volt jó előjel a folytatást illetően.
A folytatásban is csendben rótták a köröket a versenyzők, sok izgalom nem volt a pályán, mindenki igyekezett a lehető legtöbb információt összegyűjteni az autókról. 22 perccel az edzés vége előtt Lando Norris fékezte el csúnyán az egyik kanyart, így ő sem tudott előrébb lépni a hatodik helyről. Ez már csak azért is érdekes volt, mert közben a csapattársa állt az élen.
Az utolsó negyedórához érve Piastri, Antonelli, Russell volt az első három sorrendje. Érdekesség, hogy tíz perccel az edzés vége előtt Verstappen a 10., míg Hadjar a 15. helyen volt csupán.
Az Audinál közben annak örültek, hogy Gabriel Bortoleto az utolsó percekre el tudta hagyni a bokszot, így legalább tudott pár infót gyűjteni legalább az autóról.
Az utolsó pillanatokban még nagy rohamok voltak, de Oscar Piastrit nem tudták legyőzni. Az McLaren ausztrálja mögött a két Mercedes, Kimi Antonelli és George Russell végzett. Norris végül feljött a negyedik helyig, mögött a két Ferrari lett az ötödik és a hatodik.
A Japán Nagydíj programja szombaton hajnalban, magyar idő szerint hajnali 4 órakor folytatódik a harmadik szabadedzéssel, majd reggel 7 órakor már az időmérő edzésre kerül sor.
