A hullámzó vonalvezetésű, nyolcas alakjáról ismert aszfaltcsík minden évben komoly próbatétel elé állítja a Forma–1-es versenyzőket, 2026-ban pedig az új technikai szabályok miatt ez még inkább igaz lehet.

George Russell a Forma–1-es Japán Nagydíjon is nagy esélyes

Az 1987 óta a versenynaptárban szereplő pályára is a Mercedes párosa, George Russell és Andrea Kimi Antonelli érkezett favoritként. Hogy ez így is lesz-e a hétvégén, az még a jövő zenéje, ám az biztos volt, hogy ismét azok az európai szurkolók voltak előnyben, akik szeretnek hajnalban kelni, már ha semmiről nem akartak lemaradni.

Az első szabadedzés ugyanis péntek hajnalban, 3.30-kor vette kezdetét magyar idő szerint Szuzukában. A csapatok nem vesztegették a időt, többek között Lewis Hamilton is gyorsan a pályára ment a Ferrarival és 1:37.256-os idővel nyitott. Isack Hadjar számára nem kezdődött jól a hétvége, öt perc telt el az edzésből, amikor már panaszkodott a Red Bullra.

Közben Russell 1:33.312-es idővel jelezte, hogy a Mercedes ezen a hétvégén is a győzelemért fog harcolni. Mögötte Oscar Piastri és Mxx Verstappen állt ekkor. Az idényt szörnyen kezdő McLarennél bizakodásra adhatott okot, hogy Piastri 1:32.812-es idővel állt az élre.

Igaz, ez sem sokáig tartott, Russell gyorsan visszaszerezte az első helyet (1:32.429). Max Verstappen is küzdött az autóval, amely láthatóan nehezen akart befordulni a kanyarokban, majd túl gyorsan indult el alatta.

Az idők pedig folyamatosan javultak, Charles Leclerc 1:32.260-os idővel került az élre bő negyven perccel az edzés vége előtt. A vb-címvédő Lando Norris meglepetésre csak 36 perccel az edzés vége előtt jött ki először a pályára, gyorsan hibázott is egyet, nem is futott jó időt. Russell viszont folyamatosan javult, 1:31.755-ös idővel volt az élen.

A Kínai Nagydíjat megnyerő Kimi Antonelli is megmutatta magát, 1:31.692-es idővel taszította le a csapattársát az élről. Érdekesség, hogy az első két hétvégéhez képest már látványosan kevesebb volt a technikai probléma, még

ha olykor panaszkodtak is a versenyzők, főleg a túlsúlyra. Alexander Albon is hibázott egyet és odacsapata a gumifalnak a Williamset, de vissza tudott menni a pályára.