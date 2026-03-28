Magyar idő szerint szombat hajnalban, 3:30-kor folytatódott a 2026-os Forma-1-es Japán Nagydíj, amelynek első és második szabadedzése újdonsággal is szolgált a szurkolóknak. A szuzukai megmérettetés első felvonását ugyanis a világbajnokságot vezető Mercedes uralta, de már akkor is látszódott, hogy a Ferrarival immáron a McLaren is fel tudja venni a versenyt. A második szabadedzésen aztán némiképp meglepetésként hatott, hogy Oscar Piastri futotta meg a leggyorsabb kört.
A harmadik szabadedzéssel folytatódott a Forma-1-es Japán Nagydíj
Az utolsó felvonást az Alpine argentin versenyzője, Franco Colapinto indította, akinek első hivatalos idejét gyorsan megjavította a csapattársa, Pierre Gasly. A „nagyok” közül Lewis Hamilton gurult ki először a közkedvelt pályára, s egy 1:32.283-as idővel mindenkinél gyorsabb köridőt futott. Aki viszont nem tudott kigurulni, az a címvédő Lando Norris, ugyanis a brit pilóta autójában hibát észleltek.
Később Sergio Pérez csúszott le a pályáról, majd ismét a McLaren került főszerepbe, ezúttal Piastri, aki feltarthatta az Audi német veteránját, Nico Hülkenberget. A versenyirányítás rögtön jelezte, hogy vizsgálatot fog indítani az ügyben, de abban biztosak lehetünk, hogy a harmadik szabadedzés eleje nem a wokingi alakulatnak kedvezett.
Andrea Kimi Antonelli, a Kínai Nagydíj győztese a féltávhoz közeledve az élre ugrott, 1:29.929-es idejét csak George Russell tudta meccselni, a két Mercedest pedig Leclerc, Piastri és Hamilton követte az első öt helyen.
A szabadedzés 36. percében aztán pályára gurult Norris is, a McLaren szerelői végül össze tudták rakni az autót, bár a címvédő így is fontos első fél óráról maradt le Szuzukában.
Norris a 11. leggyorsabb körrel (1:31.463) kezdett, jócskán lemaradt a csapattársától, de ez nem is lehet meglepő, hiszen az első körét teljesítette a harmadik szabadedzésen.
Ahogyan arra számítani lehetett, az utolsó húsz percre ráfordulva egy-két gyorsabb kört is bemutattak a versenyzők. Elsőként Russell ugrott az élre, de ez nem tartott sokáig, hiszen Kimi Antonelli hamar visszaszerezte a vezetést. A 2026-os szezont kirobbanóan kezdő Oliver Bearman is feszegette a határokat, s kis híján a falba csapódott a Spoon-kanyar kijáratánál.
„Remek mentés!” − kommentálta az eseményeket Russell.
Leclerc hiába próbálkozott, nem tudta megközelíteni a Mercedest, ugyanez igaz volt Max Verstappenre is, aki az időeredményeit tekintve több mint másfél másodperces lemaradást szedett össze. A négyszeres világbajnok alatt továbbra sem akart összeállni a technika, ráadásul az edzés végén a sebváltójára is panaszkodott, és a csapatrádión kérte számon, hogy mégis mi történik.
Ami a sereghajtókat illeti, nem lehet nagy meglepetés, hogy a két Aston Martin, illetve a Cadillac pilótái zárták a sort, e-két istálló számára gyakorlatilag csak a megtett kilóméterek jelentették az előrehaladást. Az edzést végül Kimi Antonelli húzta be, az olasz 1:29.362-es idejénél senki sem tudott gyorsabb kört futni, maximum hasonlót George Russell személyében (1:29.616), ám a harmadik helyen záró Leclerc (1:30.229) már jelentős lemaradást szedett össze.
A Forma-1-es Japán Nagydíj magyar idő szerint 7 órától folytatódik az időmérő edzéssel.
