Magyar idő szerint szombat hajnalban, 3:30-kor folytatódott a 2026-os Forma-1-es Japán Nagydíj, amelynek első és második szabadedzése újdonsággal is szolgált a szurkolóknak. A szuzukai megmérettetés első felvonását ugyanis a világbajnokságot vezető Mercedes uralta, de már akkor is látszódott, hogy a Ferrarival immáron a McLaren is fel tudja venni a versenyt. A második szabadedzésen aztán némiképp meglepetésként hatott, hogy Oscar Piastri futotta meg a leggyorsabb kört.

A harmadik szabadedzéssel folytatódott a Forma-1-es Japán Nagydíj

Az utolsó felvonást az Alpine argentin versenyzője, Franco Colapinto indította, akinek első hivatalos idejét gyorsan megjavította a csapattársa, Pierre Gasly. A „nagyok” közül Lewis Hamilton gurult ki először a közkedvelt pályára, s egy 1:32.283-as idővel mindenkinél gyorsabb köridőt futott. Aki viszont nem tudott kigurulni, az a címvédő Lando Norris, ugyanis a brit pilóta autójában hibát észleltek.

Később Sergio Pérez csúszott le a pályáról, majd ismét a McLaren került főszerepbe, ezúttal Piastri, aki feltarthatta az Audi német veteránját, Nico Hülkenberget. A versenyirányítás rögtön jelezte, hogy vizsgálatot fog indítani az ügyben, de abban biztosak lehetünk, hogy a harmadik szabadedzés eleje nem a wokingi alakulatnak kedvezett.

Andrea Kimi Antonelli, a Kínai Nagydíj győztese a féltávhoz közeledve az élre ugrott, 1:29.929-es idejét csak George Russell tudta meccselni, a két Mercedest pedig Leclerc, Piastri és Hamilton követte az első öt helyen.

A szabadedzés 36. percében aztán pályára gurult Norris is, a McLaren szerelői végül össze tudták rakni az autót, bár a címvédő így is fontos első fél óráról maradt le Szuzukában.

Norris a 11. leggyorsabb körrel (1:31.463) kezdett, jócskán lemaradt a csapattársától, de ez nem is lehet meglepő, hiszen az első körét teljesítette a harmadik szabadedzésen.

Ahogyan arra számítani lehetett, az utolsó húsz percre ráfordulva egy-két gyorsabb kört is bemutattak a versenyzők. Elsőként Russell ugrott az élre, de ez nem tartott sokáig, hiszen Kimi Antonelli hamar visszaszerezte a vezetést. A 2026-os szezont kirobbanóan kezdő Oliver Bearman is feszegette a határokat, s kis híján a falba csapódott a Spoon-kanyar kijáratánál.