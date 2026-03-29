A Forma-1-es Japán Nagydíj egyetlen biztonsági autós fázisát egy sokkoló baleset okozta. A Haas brit pilótája, Oliver Bearman a falba csapódott, majd sántikálva hagyta el az összetört F1-es autót. A 20 éves versenyző a Spoon-kanyarba Franco Colapintóhoz képest mintegy 50 km/órás sebességkülönbséggel érkezett meg, a kitérőmanőver közben pedig a falban kötött ki. Az eset után az FIA közleményt adott ki az új szabályrendszer veszélyessége kapcsán, majd Bearman is megszólalt a balesetéről.

Oliver Bearman falnak ütközött a Forma-1-es Japán Nagydíjon

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A hatalmas erejű ütközés után a pályakórházba szállították Bearmant, ahol a vizsgálatok során kiderült, hogy csonttörést nem szenvedett, csak a jobb térde zúzódott meg.

A brit pilóta ijesztő pillanatként írta le a történteket,

de fizikálisan már teljesen jól érzi magát, viszont a csapatára váró feladatok miatt bűntudat gyötri.

„Az autónk eléggé megsínylette a bukást, így most egy hónapunk van arra, hogy mindent újjáépítsünk és tiszta lappal térjünk vissza, miközben tiszta szívemből csak bocsánatot tudok kérni a csapattól a rájuk váró rengeteg munka miatt” – mondta Bearman, majd hozzátette, hogy Colapintónak sokkal jobban figyelembe kellett volna vennie a tempókülönbséget, ráadásul időben irányt is válthatott volna a baleset elkerülése érdekében.

Bearman szerint Colapinto hibázott

„Ötven kilométer per órás sebességtöbblettel érkeztem meg, ami az új szabályok velejárója, és ehhez valószínűleg hozzá kell még szoknunk,

ugyanakkor úgy éreztem, egyáltalán nem kaptam elég helyet,

különösen az elképesztő tempómat figyelembe véve” – idézte a Motorsport Bearman szavait.

A Forma-1-es szezon a közel-keleti fegyveres konfliktus okán törölt futamok elmaradása miatt több mint egy hónap szünet után, május első hétvégéjén folytatódik Miamiban.