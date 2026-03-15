Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kínai Nagydíjat. Élete első Forma-1-es futamgyőzelme után a 19 éves pilóta elsírta magát, ám a díjátadó ceremónián történt azon a csapattársa, George Russell és a hosszú idő után újra dobogós helyen végző Lewis Hamilton is csak nevetni tudott.

Kimi Andrea Antonelli azt követően, hogy szombaton megszerezte a pole pozíciót, a Kínai Nagydíj vasárnapi futamán nagyon magabiztos teljesítményt nyújtva első helyen végzett, ezzel megnyerte pályafutása első Forma-1-es versenyét. A hivatalos díjátadó ceremónián azonban a fiatal olasz versenyző helyett egy korábbi világbajnokot hívtak a színpadra.

Korábbi Forma-1-es világbajnokként konferálták fel a Mercedes győztes pilótáját
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Kínos baki a Forma-1-es Kínai Nagydíjon

Miközben mindenki Kimi Andrea Antonellire várt, a helyi hangosbemondó, Bob Constanduros a pódiumra szólította a győztest, de véletlenül a 2007-es vb-győztes Kimi Räikkönen nevét mondta be.

A baki sokaknak feltűnt, többek között a dobogó második fokán várakozó George Russell és a Ferrarival harmadik helyen végző Lewis Hamilton is csak nevetni tudott a tévedést hallva.

Antonelli személyében majdnem 20 év szünet után nyert újra olasz versenyző Forma-1-es futamot, ugyanis legutóbb 2007-ben Giancarlo Fisichella tudott nyerni.

A vb két hét múlva Szuzukában, a Japán Nagydíjjal folytatódik.

Kapcsolódó cikkek:

Verstappen kiakadt, a Forma-1 tönkretételéről beszélt a Kínai Nagydíj után
A vb-ről lemaradó Liu Shaoang a Forma-1-es Kínai Nagydíjon vigasztalódott – fotók
Milliók előtt zokogott a Forma-1 új olasz hőse: 19 évesen a csúcsra ért – videó
Élete első Forma-1-es futamgyőzelmét aratta a Mercedes 19 éves csodatinije

 

