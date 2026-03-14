A magyar idő szerint hajnalban rendezett sprintfutam után jöhetett a Kínai Nagydíj időmérője. A Forma-1-es szezont eddig domináló Mercedesek mellett nehéz volt látni, hogy mely csapat előzhetné meg George Russellt és Kimi Antonellit.

Kimi Antonelli Forma-1-es rekordot döntött

A Forma-1 időmérője történelmi eseményt hozott

Az időmérő elején Max Verstappen és Isack Hadjar állt az élre, de várható volt, hogy lesznek gyorsabbak az eddig csak szenvedő Red Bulloknál. A Q1 félidejénél már a két McLaren volt az élen, de folyamatosan jöttek a gyorsabb köridők, a két Audi, Hülkenberg és Bortoleto is odafért egy időre a dobogós helyekre.

Egészen addig váltakoztak az élcsoportban a nevek, ameddig nem érkezett meg Antonelli és Russel. A brit volt a gyorsabb, de nagyjából hét tizedet vertek Piastrira, aki a harmadik helyen állt. Később Hamilton érkezett meg a Mercedesek mögé, majd Charles Leclerc ugrott az élre. A monacói 87 ezreddel volt gyorsabb, mint Russell.

A Q1 legvégén Verstappen autózott egy negyedik időt, majd Hadjar is feljött a nyolcadik helyre. Az első szakasz után a két Cadillac, a két Aston Martin és a két Williams pottyant ki.

A Q2-ben is Russell állt az élre, mögötte három tizedre jött a két Ferrari, Hamilton és Leclerc, majd Antonelli. Az utolsó gyors köröket Leclerc kezdte a leggyorsabban, 37 ezreddel előzte meg Russellt, de Antonelli erre is rá tudott tenni 43 ezredet, ezzel ő zárta az élen a Q2-t, miután Russell már nem ment gyors kört. Az olasz mögött Leclerc, Russell és Hamilton végzett. Végül Hülkenberg, Ocon, Colapinto, Lawson, Lindblad és Bortoleto esett ki.

Eközben gyorsan kicserélték Russell megsérült első szárnyát.

A Q3 elején jött a dráma, ugyanis George Russell a kivezető körén egész egyszerűen megállt a pályán. A brit végül el tudott indulni, de a rádión elmondta, hogy nem tudott sebességet váltani, így begurult a boxba.

Nélküle az első gyors körökön az Antonelli, Piastri, Norris, Leclerc Hamilton, Verstappen sorrend alakult ki. Eközben Russell kocsiját ugrálták körbe a szerelők, kormányt is cseréltek nála, és végül kiengedték az utolsó percekre.