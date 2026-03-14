A 2026-os szezon és a Forma-1-es Kínai Nagydíj is a Mercedes komoly fölényét hozta eddig. George Russell és Kimi Antonelli Melbourne-ből elhozta az első két helyet, majd Kínában az egyetlen szabadedzésen és a sprintkvalifikáción is megszerezték az első két helyet ebben a sorrendben.

George Russell és a két Ferrari komoly harcot vívott az első Forma-1-es sprintfutamon

A Forma-1 egyelőre a Mercedes dominanciáját hozza

A szombat hajnali sprintfutamon Russell remekül kapta el a rajtot, de Antonelli mellett többen is elmentek, Lewis Hamilton és Lando Norris fordult a Mercedes mögött, sőt, Hamilton előzni is tudott az első kör felénél, de többször is volt helycsere az élen, miközben Leclerc is feljött a harmadik helyre. Mögötte a két McLaren jött, miközben Antonelli csak a hetedik helyen haladt.

Max Verstappen a rajtnál teljesen visszaesett, az utolsó előtti helyen jött el, de szép lassan zárkózott, de csak a 13. helyig jött fel. A harmadik kör végén megint előzött Russell, de hamar visszavette első helyét Hamilton. Az ötödik kör végén megint élre állt a Mercedes és Russell ezúttal egy kis előnyt is össze tudott szedni. A két Ferrari csatázott a második helyért, Antonelli pedig Piastrit megelőzve feljött az ötödik helyre.

A hetedik körben Leclerc elment Hamilton mellett és Antonelli is megelőzte Norrist, de az olasz a rajtnál nekiment Hadjarnak, ami miatt kapott egy 10 másodperces büntetést.

Az olasz szép lassan bedarálta a két Ferrarit, előbb Hamilton, majd Leclerc mellett is elment. Közben Lindblad állt ki a bokszba és Hülkenberg is kiállt az Audival, de ő a pálya szélére tudott csak.

Bejött a biztonsági autó, a pilóták pedig a bokszba mentek, ahol Antonelli letöltötte a büntetését. Russell, Leclerc, Norris, Hamilton, Lawson, Bearman, Antonelli, Piastri lett így a sorrend a kiállások után.

Hülkenberg mentése után a 16. kör végén ment ki a safety car, de az újraindítás nem hozott nagy izgalmakat. Egy körrel később Piastri ment el Lawson mellett, Hamilton pedig Norris mellett. Közben Piastri adta vissza az ötödik helyet Antonellinek, mivel az újraindítást követően még a célvonal előtt ment el az olasz mellett.