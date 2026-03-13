Alaposan bekezdett a Forma-1, ugyanis a nyitó, ausztrál versenyhétvége után máris Kínában van a mezőny, ahol sprinthétvégét rendeznek. A mezőny előbb a hétvége egyetlen szabadedzését teljesítette, majd jöhetett a sprintkvalifikáció.

George Russell egyelőre megállíthatatlan a Forma-1-ben

Fotó: JADE GAO / AFP

Meg lehet előzni a Mercedeseket a Forma-1 első sprinthétvégéjén?

A sprintidőmérő elején kiderült, a Ferrari egyelőre dobta a forgatható hátsó szárnyát, és ismét a Melbourne-ben használt hátsó elemeket használták az autón. Az is hamar kiderült, hogy Sergio Pérez nem fog tudni elindulni. A Cadillac mexikói pilótája az utolsó lett a szabadedzésen, az ő autója nem állt készen a feladatra.

A Q1-ben a nagyok közül a két Red Bull ment ki elsőként a pályára, de Max Verstappen csak Isack Hadjar mögött tudott befutni. Sorrendben Charles Leclerc, majd Lewis Hamilton is megelőzte a Red Bullokat, majd Hülkenberg ékelődött a Ferrarik közé Hamilton mögé.

A két McLaren is Hamilton mögé sorolt be, de csak addig tartott a brit előnye, ameddig nem értek be a Mercedesek, amik megint George Russell és Antonelli sorrendben az élre álltak. Leclerc tudott később feljönni Russell mögé, majd Hamilton újra a csapattársa elé állt.

A hátsó régióban óriási hátrányban voltak a versenyzők: Sainz, Albon, Alonso, Stroll, Bottas és Pérez esett ki. A 17. helyezett Sainznak 1,7 másodperces hátránya volt már Russellhez képest, Bottasnak nem kevesebb, mint 4,3.

A Q2-ben Verstappen állt az élre féltávnál, de nem sokkal később már Leclerc volt az első, mögé pedig Hamilton futott be. Később Piastri és Norris is lenyomta Hamiltont, de jött a szokásos: Antonelli, majd Russell lett a leggyorsabb. Végül Hülkenberg, Ocon, Lawson, Bortoleto, Lindblad és Colapinto került a kiesők közé.

A Q3-ra már csak a 10 leggyorsabb pilóta gurulhatott ki, a két Mercedes gyorsan az élre állt, majd a két Ferrari következett, de Russell előnye tetemes volt az élen – 0,641 ezredre volt tőle Hamilton a harmadik helyen. A végső sorrend Russell, Antonelli, Norris, Hamilton, Piastri, Leclerc, Gasly, Verstappen, Bearman, Hadjar lett. A két Mercedes egyelőre megállíthatatlan.