George Russell volt a leggyorsabb az egyetlen szabadedzésen a Forma-1-es Kínai Nagydíjon, miután 0,120 másodperccel megelőzte csapattársát, Kimi Antonellit. A Ferrari pilótái, Charles Leclerc és Lewis Hamilton az ötödik és a hatodik helyen végeztek a sanghaji pályán, így a két csapat közé ezúttal a McLaren ékelődött be.

A Ferrari máris bevetette a titkos fegyvert a Forma-1-ben

Fotó: JADE GAO / AFP

A Forma-1 szenzációja lett a Ferrari hátsó szárnya

A korai szakaszban két virtuális biztonsági autós megszakítás is történt az egyórás edzés során, előbb Lewis Hamilton pördült meg, majd Arvid Lindblad edzése ért véget mindössze negyedóra után, alatta megállt a Racing Bulls, míg Carlos Sainz az edzésidő felénél tudott csak pályára hajtani.

Az edzés kezdetén Franco Colapinto nehezen tudott kijutni a boxutcából, mivel Antonelli nem engedte be a sorba. Amikor végül pályára hajtott, az argentin versenyző megpördült az Alpine-nal a 9-es kanyarban, közben Hamilton és Norris majdnem összeért az utolsó kanyarban, miközben gyors körre készültek. Mivel ez volt a hétvége egyetlen szabadedzése, mindenki igyekezett a lehető legtöbb pályaidőt kihasználni.

A legnagyobb érdekesség a Ferrari állítható hátsó szárnya volt, ami a második bahreini teszten már debütált. Az alkatrész alacsony leszorítóerős üzemmódban nem egyszerűen felnyílik, hanem mintegy 225 fokot fordulva szinte „fejre áll”. A fejlesztést az ausztráliai szezonnyitóra még nem vitte el az olasz csapat, és eredetileg csak később, legkésőbb a Kanadai Nagydíj környékén tervezték élesben kipróbálni. A beszámolók szerint a Ferrari három darabot küldött a szárny első változatából Sanghajba. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy biztosan versenyen is használják, hiszen sprinthétvége vár a mezőnyre, és a szabályok lehetővé teszik, hogy a sprintverseny után módosítsanak az autókon.

Doing the Macarena! 💃



Ferrari's flip-flop wing is out in force in FP1 🤩#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/DpA8xTKDMw — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

A Forma-1-es program magyar idő szerint 8.30-kor a sprintidőmérővel folytatódik majd.

A szabadedzés sorrendje:

FP1 CLASSIFICATION ⏱️



An impressive start to the weekend for the Mercedes duo, and a promising performance for the likes of Ollie Bearman 🙌⬇️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/2ILlkj3uP5 — Formula 1 (@F1) March 13, 2026