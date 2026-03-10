A Forma–1-es paddockban már régóta nyílt titokként kezelik, hogy a közel-keleti fegyveres konfliktusok miatt törölhetik a Bahraini Nagydíj és a Szaúd-arábiai Nagydíj idei versenyhétvégéit.

A repülőn szivárgott ki a Forma–1 nagy döntése

A Forma–1-es pilóták kikotyogták a titkot?

Bár a Forma–1 részéről hivatalos bejelentés még nem érkezett, Andrea Kimi Antonelli és Isack Hadjar egy utazás során meglehetősen nyíltan beszélgetett a helyzetről.

A két versenyző egy Sanghajba tartó repülőgépen utazott, ahol egy közelükben ülő rajongó fültanúja lett a diskurzusnak. A hallottakat később a kínai Xiaohongshu közösségi platformon osztotta meg a nyilvánossággal.

A beszámoló szerint a francia–algériai Hadjar egy félmondattal utalt a naptár rövidülésére, amikor esélylatolgatás közben így fogalmazott:

Tehát akkor kettővel kevesebb versenyt nyerhetsz meg.”

A megjegyzés sokak szerint lényegében megerősítette a futamok törléséről szóló sajtóértesüléseket - írja a Motorsport.

A spanyol SoyMotor információi alapján a döntést várhatóan a Japán Nagydíj után néhány nappal jelentheti be hivatalosan a Forma–1 vezetése. A hírek szerint a törölt hétvégék helyére nem keresnek majd új helyszíneket, így a versenynaptár egyszerűen rövidebb lesz.

A betétfutamok esetében azonban más megoldás körvonalazódik: a Forma–2 és a Forma–3 szervezői várhatóan új állomásokkal egészítik ki a sorozatok programját, hogy az eredetileg tervezett futamszámot továbbra is meg tudják rendezni.