A Forma-1 döntéshozói arról is határoztak, hogy nem kerül be új verseny a törölt futamok helyére, így öt hét szünet lesz a Japán Nagydíj (március 29.) és a Miami Nagydíj (május 3.) között.

Hosszú leállás jön a Forma-1-ben

A Forma-1 tényleg leáll öt hétre?

Az FIA közleményében így fogalmazott: „A mai napon megerősítettük, hogy a Közel-Keleten fennálló helyzet miatt a Bahreini és a Szaúd-Arábiai Nagydíj áprilisban nem kerül megrendezésre.”

A közlemény szerint több alternatívát is megvizsgáltak, de végül úgy döntöttek, nem helyettesítik a versenyeket más futamokkal. A döntés miatt a Forma–2, a Forma–3 és az F1 Academy futamai sem kerülnek megrendezésre az eredeti időpontokban.

A határozatot az FIA, a Formula One Group, a helyi promóterek és a régió motorsport-szövetségei közösen hozták meg.

A döntést Stefano Domenicali, az F1 vezérigazgatója is megindokolta: „Nehéz döntés volt, de a jelenlegi közel-keleti helyzetet figyelembe véve ez a helyes lépés.”

Hozzátette, hogy szeretné megköszönni az FIA és a helyi szervezők támogatását és megértését, és reméli, hogy a körülmények javulásával a Forma–1 hamarosan visszatérhet a régióba.

Az FIA elnöke, Mohammed bin Szulejm hangsúlyozta, hogy a döntés hátterében a biztonság áll. „Az FIA számára mindig a közösségünk és kollégáink biztonsága és jóléte az első. A döntést alapos mérlegelés után hoztuk meg.” Hozzátette, reméli, hogy hamarosan visszatér a nyugalom és a stabilitás a régióba.

A Bahreini Nagydíj helyszínének vezetője és a versenypálya vezérigazgatója, valamint a szaúdi motorsport szövetség elnöke is megértéssel fogadta a döntést.