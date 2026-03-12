A Forma-1 2026-os szezonja rengeteg változást hozott, az új erőforrások bevezetése teljesen új helyzetet teremtett a rajtoknál a piros lámpák kialvásának pillanatában, mivel a turbók felpörgetése és az energiafelszabadítás időzítése lényegesen érzékenyebb lett. Az FIA ugyan beiktatott egy plusz öt másodperces várakozást a rajtprocedúrába, de az F1-es pilóták szerint ez nem oldja meg a problémát.

A Forma-1-es pilóták aggódnak a rajtok biztonsága miatt

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Változtatást követelnek a Forma-1-es sztárok?

„Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de csak idő kérdése, hogy egy hatalmas baleset történjen” – fogalmazott a Cadillac pilótája, Sergio Pérez, aki Liam Lawson esetét említette a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon.

A Racing Bulls versenyzője a rajtrácson beragadt, mögötte pedig Franco Colapinto már teljes gázzal gyorsított,

és csak egy villámgyors reakció mentette meg a mezőnyt a brutális ütközéstől.

Az Alpine argentin pilótája sem hagyta szó nélkü az esetet, szerinte a fedélzeti felvételek még ijesztőbb képet mutattak. „Amikor a futam után megnéztem a belső kamerás felvételeket, még közelebbinek tűnt, mint ahogy a pályán éreztem, még határesetebb volt. Többször beszéltünk arról, hogy ezeket a helyzeteket figyelni kell, mert veszélyessé válhatnak. Meg is történt. Szerencsére el tudtam kerülni, és be tudtam fejezni a versenyt” – idézte a Motorsport Colapintót.

Sergio Pérez szerint csak idő kérédse, hogy hatalmas baleset történjen, ha nem lesz változás

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Carlos Sainz is aggódik

„Szerintem Melbourne-ben óriási szerencsénk volt, hogy Liam és Franco esetéből nem lett semmi,

és az az érzésem, hogy komoly baleset lesz, ha idén nem változtatunk a rajtokkal kapcsolatban”

– mondta a Williams spanyol pilótája, Carlos Sainz, aki reméli, időben lépnek az illetékesek.

„Reméljük, időben hozunk intézkedéseket, hogy javítsunk a helyzeten, és soha ne történjen meg, de ha tétlenek maradunk, úgy érzem, előbb-utóbb látni fogunk egy ilyen esetet” – fejezte ki aggodalmát Sainz.

A 2026-os Forma-1-es idény március 13-15. között Sanghajban, a Kínai Nagydíjjal folytatódik.