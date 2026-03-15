Mint ismert, George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Kínai Nagydíj szombati sprintfutamát, majd Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője szerezte meg az első rajtkockát a szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő startolhatott az élről.

Fotó: JOHN RICKY / ANADOLU

Ami a sprintfutamot illeti, George Russell mögött a két Ferrari ért célba: a monacói Charles Leclerc végzett a második, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton pedig a harmadik helyen. Erről ide kattintva tudnak részletesen olvasni.

Ami pedig az időmérőt, 19 éves pilótának, Andrea Kimi Antonellinek ez pályafutása első pole pozíciója volt, amellyel az F1 történetének legfiatalabb időmérős győztese lett. Az eddigi rekordot a négyszeres világbajnok német Sebastian Vettel tartotta. Antonelli mögött csapattársa, az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon és a szombaton rendezett kínai sprintfutamon is győztes brit George Russell végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája szerezte meg.

It's Kimi Antonelli who will lead the field away! 👏



Here's how the drivers will line up for tomorrow's Chinese Grand Prix ⬇️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/xtr2v4hbxn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

A verseny lőtti pillanatokban a pilótaparádé mellett mindenki az éjszaka nagy híréről beszélt, miszerint az iráni háborúval kapcsolatos biztonsági aggályok miatt áprilisban elmarad a Forma-1-es nagydíj Bahreinben és Szaúd-Arábiában.

Ilyen előzmények után mindenki nagyon izgalmas futamot vár, nem ok nélkül, még ha előzetesen nehezen volt elképzelhető, hogy a Mercedes párosát bárki meg tudja majd verni.

Már a futam előtt érkezett az első dráma, a címvédő Lando Norris technikai gondok miatt csak a boxutcából tudott rajtolni, ígyMax Verstappen előtt lett „egy üres folyosó".

Alexander Albon és Gabriel Bortoleto pedig el sem indult a futamon.

A másik McLaren, Oscar Piastri is elvérzett már a futam előtt és ő is csak a boxból rajtolt. Nagyon sok volt Kínában is a technikai probléma. A Red Bullt is hosszasan szerelték, sőt, hátsó szárnyat is cseréltek Max Verstappennél.

A rajt rendben lezajlott, Lewis Hamilton fantasztikusan kezdett és az élre állt mindkét Mercedest megelőzve. Anonelli a második helyen állt, Leclerc volt a harmadik a rajt után. Hadjar megforgott, de tudta folytatni a versenyt. Verstappen nagyon rosszul kezdett, a 12. helyig csúszott vissza.

A 2. körig tartott Hamilton vezetése, Antonelli gyorsan visszaelőzte. Közben az is kiderült, hogy a McLarenek sem tudtak elrajtolni a boxból, így gyorsan négy versenyzővel kevesebb volt a futamon.