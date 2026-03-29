Mint ismert, a 19 éves Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma-1-es Japán Nagydíj időmérő edzését, mely során az olasz tehetség George Russellt és Oscar Piastrit utasította maga mögé. A két Ferrari elmaradt a várakozásoktól, Charles Leclerc a negyedik, míg Lewis Hamilton az ötödik lett, a legrosszabbul viszont Max Verstappen járt, aki négy egymást követő japán pole-pozíció után már a Q2-ben búcsúzott.

Kimi Antonelli a Forma-1-es Japán Nagydíjon

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Kimi Antonelli duplázhat a Forma-1 mostani idényében

A tavalyi futam Max Verstappen sikerét hozta, Szuzuka mindig kedves helyszín volt a négyszeres világbajnoknak, ám mai győzelmére nincs sok esély. Nagy kérdés lesz, hogy a két Mercedes csatájába kik tudnak majd beleszólni, egyelőre úgy tűnik, hogy erre egyedul a McLaren, valamint a Ferrari lehet képes. A rajtsorrend:

Elszúrta a rajtot a két Mercedes

A piros lámpák kigyulladása után Oscar Piastri ugrott az élre, de nemcsak ő, hanem Charles Leclerc és Lando Norris is megelőzte a Mercedeszeket. Kimi Antonelli járt rosszabbul, hiszen az olaszt még George Russell is beelőzte az első kanyarhoz érve. Toto Wolff pilótái persze nem sokáig tétlenkedtek, a brit gyorsan visszatért a második helyre, míg csapattársa a leggyorsabb körrel jelentkezett.

Ami a középmezőnyt illeti, Lindblad és Verstappen több pozíciót is szerzett, a hátsó négyesnél nagy változás nem történt, csak Valtteri Bottas szorult be az Aston Martinok mögé.

Watch the race start 🎥



A nyolcadik kör végén Russell állt az élre, de nem sokáig birtokolta az első helyet, hiszen Piastri rögtön visszaelőzte. Mögöttük pár másodperccel leszakadva érkezett Leclerc, Norris és Antonelli, egy kisebb kihagyással pedig Hamilton. Gyorsabb volt a Mercedes, nem is kérdés, viszont a McLaren ausztrál pilótája állta a sarat, így tett a wokingi istálló világbajnoka is, ám őt a 12. körben Antonelli végül levadászta.

Cikkünk folyamatosan frissül!