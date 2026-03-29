Andrea Kimi Antonelli vezeti az F1-es pontversenyt, miután a kínai futamot követően a Japán Nagydíjat is megnyerte. A Mercedes Forma-1-es csapatának 19 éves olasz versenyzője ezzel a királykategória legfiatalabbja lett, aki a világbajnokság élén állhat, a hibája azonban így is feltűnt Toto Wolffnak.

Andrea Kimi Antonelli győzelmével zárult a 2026-os Forma-1-es Japán Nagydíj, az olasz versenyző Oscar Piastri és Charles Leclerc előtt húzta be idei második sikerét, ezzel pedig ő lett a legfiatalabb versenyző, aki a világbajnokság élére állhatott. A futama azonban nem indult zökkenőmentesen, hiszen a rajtnál csúnyán visszaesett, ez sem kerülte el csapatfőnöke, Toto Wolff figyelmét.

Andrea Kimi Antonelli a Forma-1 legfiatalabb világbajnoki éllovasa
Andrea Kimi Antonelli a Forma-1 legfiatalabb világbajnoki éllovasa
Fotó: PHILIP FONG / AFP

Andrea Kimi Antonelli vezeti a Forma-1-et

A 19 éves pilóta annak is köszönheti elsőségét, hogy Oliver Bearman súlyos balesete után számára nagyon jó pilanatban érkezett a pályára a biztonsági autó, ezzel pedig hatalmas előnyhöz jutott a boxkiállása előtt. Az újraindítást követően aztán hamar leszakította az üldözőket, onnantól kezdve pedig megállíthatatlanul loholt idei második elsősége felé.

Persze a rajtnál elkövetett hibája ennél sokkal többe is kerülhetett volna, erre a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is kitért a leintést követően.

Elrontotta a rajtot, de ezek a gyerekek már automata autókon tanulnak vezetni. Meg kell tanítani nekik, hogyan kell lassan felengedni a kuplungot, hogy normálisan el tudjanak indulni. Persze, nem a legkönnyebben vezethető autóval kell ezt jelenleg megtennie, de a rajtjaink gyengék a többiekhez képest, így ezen mindenképpen javítanunk kell

− idézte a rutinos csapatfőnöket a formula.hu.

Persze a leintésre ez már mit sem számított, hiszen Antonelli beért, sikerével pedig beelőzte George Russellt a világbajnoki pontverseny élén.

„A futamon szépen elkezdett visszazárkózni, és amikor igazán számított, kiemelkedő tempót futott. Amikor az élre került, körről körre növelte az előnyét. Mintha csak tegnap lett volna 14 éves, ma pedig hirtelen 19. Már kétszeres F1-es futamgyőztes, a bejárt útjával pedig nagyon elégedettek vagyunk. Most meg kell védenünk a nyomástól, amit a világbajnokságról kérdezősködő emberek tesznek rá” − tette hozzá a büszke Wolff.

A Forma-1 most egy kisebb szünetre vonul, hiszen a közel-keleti konfliktus miatt két versenyt (Szaúd-Arábia és Bahrein) is töröltek a versenynaptárból, a folytatás májusban érkezik a Miami Nagydíjon.

