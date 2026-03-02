Voltak nagy változások a Forma-1 történetében, de olyan mértékű és ennyire átfogó még sosem. A 2026-os autókat teljesen újra kellett tervezni, mert egyszerre változik a motor, az aerodinamika és a karosszéria is. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság és a környezetvédelem, valamint ösztönzik az istállókat a technológiai fejlődésre. A Forma-­1 idei versenynaptárában a tavalyihoz hasonlóan 24 hétvége szerepel. A szezon Ausztráliában indul március 8-án, az idényzáró pedig december 6-án, Abu Dzabiban lesz.

Szinte mindenben megváltozik a Forma-1

Teljesen új autókoncepciókat figyelhetünk majd az új szezonban, hiszen három jelentős terület is egyszerre alakul át. Kisebb lesz a karosszéria, így az autók 10 centiméterrel keskenyebbek, 20 centiméterrel rövidebb tengelytávúak és 30 kilogrammal könnyebbek lesznek.

A legnagyobb változás a motorokat érinti. Az alapot azok az 1,6 literes belső égésű motorok szolgáltatják, amelyet 2014 óta használnak, de idéntől már az MGU-H teljesen eltűnik, miközben az MGU-K teljesítménye drasztikusan, mintegy háromszorosára nő, a régi 160 helyett már 470 lóerő leadására lesz képes. A belső égésű motor teljesítménye viszont csökkent, 850-ről 540 lóerőre. A szakértők szerint azonban az összesített teljesítmény továbbra is 1000 lóerő körül lesz, de ennek már közel a felét elektromos energia szolgáltatja majd, a belső égésű motort pedig százszázalékban fenntartható üzemanyaggal tankolják idéntől. Az erőforrások eloszlását a legegyszerűbben százalékos arányban lehet elmagyarázni, 50 a belső égés, plusz 50 az elektromos teljesítmény.

A megváltozott meghajtáshoz új aerodinamikai rendszer is szükséges, így ezen a területen is óriási változás jön. A korábbiakban csak a hátsót lehetett mozgatni, mostantól azonban az első és hátsó szárnyak is kétféle állásban lehetnek. Az elektromos meghajtásnak köszönhetően a kanyarokban nagyobb leszorítóerőt biztosító helyzetben, az egyenesekben pedig kisebb ellenállású konfigurációban láthatjuk majd ezeket az elemeket a hétvégi futamokon. Könnyen lehet, hogy az eddig látott hatalmas végsebességeket is felülmúló, óriási tempó következik a megváltozott motorok és leszorítóerő hatására az egyenesekben. A kanyarokban viszont lassabbak lehetnek. A DRS ugyan eltűnik, de megjelenik helyette az aktív aerodinamika és előzés gomb a pilóták kormányán. Utóbbi megnyomásával a versenyzők nagyobb elektromos teljesítményt használhatnak, ha egy másodpercre megközelítik az előttük haladó autót. Örökös témát szolgáltatnak a gumik, amelyeket 2026-ban is a Pirelli szállít majd a futamokra, de az eddigieknél keskenyebb abroncsokon futnak majd az autók.