Trump háborús döntése sokkolta a világot – ezt mindenki megérzi

Súlyosabb következményei is lehettek volna Oliver Bearman balesetének a Japán Nagydíjon. A Forma-1-es szabályváltozások rengeteg veszéllyel kecsegtetnek, ezért az FIA-nak érdemes volna mihamarabb lépnie.

A Haas piótája, Oliver Bearman a Forma-1-es Japán Nagydíjon rémisztő balesetet szenvedett. A 20 éves versenyző a Spoon-kanyarba Franco Colapintóhoz képest mintegy 50 km/órás sebességtöbblettel érkezett meg, a kitérőmanőver közben pedig a falnak csapódott. A korábbi F1-es tervezőből lett szakértő, Gary Anderson szerint beláthatatlan tragédiához vezethetnek az új szabályok, mivel a belsőégésű motor és az elektromos hajtás fele-fele arányú teljesítményleadása hatalmas tempókülönbségeket eredményez a pályán.

Oliver Bearman falnak ütközött a Forma-1-es Japán Nagydíjon
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

„Ha egy ekkora tempókülönbségből adódó incidens egy előzési manőver közben történik, az egy repülőgép-balesethez hasonló, akár fatális következményekkel is járhat” – figyelmeztetett Anderson.

Veszélyben a Forma-1-es pilóták?

Az F1-es szakértő szerint egy hagyományos műszaki hiba esetén a versenyző legalább fel tud készülni az ütésre, de a kanyar csúcspontján váratlanul lelassuló riválisok ellen egyszerűen nincs védelem. Bearman esetében is ez történt, hiszen a Haas pilótája nem számított rá, hogy Colapinto éppen ezen a tempós szakaszon kezdi meg a „szuper-clippingnek” csúfolt drasztikus energia-menedzsmentet. Ilyen hatalmas tempókülönbségnél a menekülési útvolanak gyakorlatilag megszűnnek, ezért Bearmannek sem volt más választása, mint a fűre hajtani, ami elkerülhetetlen bukást eredményezett. 

Ha mindez egy fallal övezett, szűkebb szakaszon történt volna, a következmények garantáltan sokkal súlyosabbak lettek volna, 

és a brit pilóta nem úszta meg volna az esetet néhány karcolással.

Haas F1 Team's British driver Oliver Bearman (C) walks back to the paddock after crashing in the Formula One Japanese Grand Prix at the Suzuka circuit in Suzuka, Mie prefecture on March 29, 2026. (Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP)
Oliver Bearman súlyosan megsérülhetett volna Szuzukában
Fotó: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

Azonnali változásra van szükség?

Anderson szerint az új szabályok révén a kihívás is eltűnt, mert a pilótáknak már nem a fizikai hatásokkal és a tapadáshatárral kell megküzdeniük, hanem a szoftveres energia-spórolással, ami alapjaiban írta át a versenyzés dinamikáját. A mezőny tagjait is egyre jobban bosszantják a nem túl pozitív vátozások, ezért az FIA-nak érdemes volna mihamarabb lépnie. Anderson szerint az arányok azonnali normalizálása nélkül a mesterséges sebességkülönbségek továbbra is a pályán maradnak, ami folyamatos és tarthatatlan fenyegetést jelent a pilóták testi épségére – számolt be róla a Motorsport.

A Forma-1-es szezon a közel-keleti fegyveres konfliktus okán törölt futamok elmaradása miatt több mint egy hónapig szünetel, 

ez idő alatt az FIA belenyúlhatna a szabályokba és ésszerű módosításokat végezhetne. A 2026-os idény az öthetes kényszerpihenőt követően május első hétvégéjén folytatódik Miamiban.

