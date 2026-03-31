A Haas piótája, Oliver Bearman a Forma-1-es Japán Nagydíjon rémisztő balesetet szenvedett. A 20 éves versenyző a Spoon-kanyarba Franco Colapintóhoz képest mintegy 50 km/órás sebességtöbblettel érkezett meg, a kitérőmanőver közben pedig a falnak csapódott. A korábbi F1-es tervezőből lett szakértő, Gary Anderson szerint beláthatatlan tragédiához vezethetnek az új szabályok, mivel a belsőégésű motor és az elektromos hajtás fele-fele arányú teljesítményleadása hatalmas tempókülönbségeket eredményez a pályán.

Oliver Bearman falnak ütközött a Forma-1-es Japán Nagydíjon

„Ha egy ekkora tempókülönbségből adódó incidens egy előzési manőver közben történik, az egy repülőgép-balesethez hasonló, akár fatális következményekkel is járhat” – figyelmeztetett Anderson.

Veszélyben a Forma-1-es pilóták?

Az F1-es szakértő szerint egy hagyományos műszaki hiba esetén a versenyző legalább fel tud készülni az ütésre, de a kanyar csúcspontján váratlanul lelassuló riválisok ellen egyszerűen nincs védelem. Bearman esetében is ez történt, hiszen a Haas pilótája nem számított rá, hogy Colapinto éppen ezen a tempós szakaszon kezdi meg a „szuper-clippingnek” csúfolt drasztikus energia-menedzsmentet. Ilyen hatalmas tempókülönbségnél a menekülési útvolanak gyakorlatilag megszűnnek, ezért Bearmannek sem volt más választása, mint a fűre hajtani, ami elkerülhetetlen bukást eredményezett.

Ha mindez egy fallal övezett, szűkebb szakaszon történt volna, a következmények garantáltan sokkal súlyosabbak lettek volna,

és a brit pilóta nem úszta meg volna az esetet néhány karcolással.

Oliver Bearman súlyosan megsérülhetett volna Szuzukában

Azonnali változásra van szükség?

Anderson szerint az új szabályok révén a kihívás is eltűnt, mert a pilótáknak már nem a fizikai hatásokkal és a tapadáshatárral kell megküzdeniük, hanem a szoftveres energia-spórolással, ami alapjaiban írta át a versenyzés dinamikáját. A mezőny tagjait is egyre jobban bosszantják a nem túl pozitív vátozások, ezért az FIA-nak érdemes volna mihamarabb lépnie. Anderson szerint az arányok azonnali normalizálása nélkül a mesterséges sebességkülönbségek továbbra is a pályán maradnak, ami folyamatos és tarthatatlan fenyegetést jelent a pilóták testi épségére – számolt be róla a Motorsport.

A Forma-1-es szezon a közel-keleti fegyveres konfliktus okán törölt futamok elmaradása miatt több mint egy hónapig szünetel,

ez idő alatt az FIA belenyúlhatna a szabályokba és ésszerű módosításokat végezhetne. A 2026-os idény az öthetes kényszerpihenőt követően május első hétvégéjén folytatódik Miamiban.